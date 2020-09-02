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02.09.2020 12:08
Рубрика: Власть

Медведев об избирательной системе США: В своем глазу бревна не видят

Текст: Владимир Кузьмин
Критикуя избирательные процессы в России, США в своем глазу бревна не видят, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, общаясь с участниками Всероссийского молодежного патриотического слета "ОстроVа-2020". Молодежь спросила, кто из двух кандидатов на должность президента США - Дональд Трамп или Джо Байден - более эффективный и хороший руководитель.

Замглавы Совбеза в разное время имел возможность общаться с обоими. "Каждый из них по-своему весьма интересная личность, но, как принято говорить в таких ситуациях, выбор за американским народом", - подчеркнул он. Именно американский народ должен решить, кто будет управлять этой ведущей мировой державой, с которой, по его словам, для нашей страны очень важны отношения, а строятся они сейчас весьма непросто и в значительной степени деградировали. "Мы считаем, что в этом, к сожалению, их вина и нет нашей вины", - отметил Медведев.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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Стараясь не вмешиваться в американские выборы, замглавы Совбеза тем не менее обратил внимание, что США любят - иногда даже, может, справедливо - критиковать российские выборы за разные проблемы. "В своем глазу они, естественно, никакого бревна не видят", - сказал Дмитрий Медведев, указывая на американскую избирательную систему.

"Вряд ли можно сейчас найти страну, где на основе действующего законодательства к власти может прийти президент, за которого проголосовало меньшинство избирателей, а в Америке это возможно, поскольку выборы являются не прямыми, а ступенчатыми", - пояснил он. И за последние годы было несколько случаев, когда к власти приходил президент, за которого проголосовало математически меньшее количество граждан. Но, рассказал зампред Совбеза, в США к такой системе привыкли, и на этом подобные дискуссии с ними обрываются.

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