Медведев: Россия не изменит свои геополитические приоритеты

Россия не изменит свои геополитические приоритеты, а сложная реакция Японии на деятельность нашей страны на Курильских островах напрасна, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, общаясь с участниками Всероссийского патриотического слета "ОстроVа-2020".

"Мне кажется, что это напрасно, поскольку мы все равно останемся соседями, и в то же время все наши земли, все наши приоритеты - геополитические приоритеты, национальные приоритеты - также останутся при нас. Мы их не изменим и, конечно, будем следовать тому курсу, который был сформирован в последние годы", - заверил он. При этом, подчеркнул Медведев, что Россия хочет дружить с Японией.