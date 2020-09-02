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02.09.2020 11:06
Рубрика: Власть

Медведев: Россия не изменит свои геополитические приоритеты

Текст: Владимир Кузьмин
Россия не изменит свои геополитические приоритеты, а сложная реакция Японии на деятельность нашей страны на Курильских островах напрасна, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, общаясь с участниками Всероссийского патриотического слета "ОстроVа-2020".

"Мне кажется, что это напрасно, поскольку мы все равно останемся соседями, и в то же время все наши земли, все наши приоритеты - геополитические приоритеты, национальные приоритеты - также останутся при нас. Мы их не изменим и, конечно, будем следовать тому курсу, который был сформирован в последние годы", - заверил он. При этом, подчеркнул Медведев, что Россия хочет дружить с Японией.

Лавров: Россия готова к максимальному сотрудничеству с Японией
Власть Работа власти Внешняя политика Президент Совет Безопасности Отношения России и Японии

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