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02.09.2020 17:40
Рубрика: Общество

Найдено объяснение загадочному мерцанию в созвездии Стрельца

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Международная команда исследователей из Чили, Сербии и Польши опубликовала работу, в которой предложено логичное объяснение феномену таинственного мерцания, наблюдаемого в созвездии Стрельца.

Фото: LIGO / Caltech / MIT / R. Hurt (IPAC)
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Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, а коротко о нем рассказывает Eurek Alert. Работа посвящена анализу феномена двойной системы под названием OGLE-BLG-ECL-157529. Она расположена на расстоянии чуть более 10,5 световых лет от Земли в направлении созвездия Стрельца и внесена в каталог двойных звезд.

Эта система отличается от других подобных систем периодическим и регулярным изменением уровня своей яркости. Такое событие происходит с периодом около 800 дней, по истечении которого наблюдается затемнение двойной звездной системы на 24,8 дня. До сих пор достоверного объяснения предложено не было.

В новом исследовании астрономы изучили данные наблюдений за объектом OGLE-BLG-ECL-157529 на протяжении 18 с половиной лет. Они были получены при помощи обсерватории Лас Кампанас в Чили в рамках проекта OGLE, который реализуют польские ученые.

Исследователи считают, что загадочные вариации яркости света в этой двойной системе можно объяснить наличием там переменчивого газового диска. Вероятно, он окружает более горячую звезду этой пары, которая вращается вокруг более холодной звезды.

Фото: NASA / JPL / Caltech
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По мнению ученых, в этой системе более холодная и эволюционировавшая звезда передает часть своего вещества горячей звезде, образуя вокруг нее газовый диск протяженностью около 30 радиусов нашего Солнца. Температура этого диска может превышать 2700 градусов Цельсия. Впрочем, она, как и размер диска способны варьироваться в зависимости от количества материала, который диск получает от холодной звезды. В статье утверждается, что именно такое изменение свойств диска достоверно объясняет изменение степени яркости этой двойной системы.

"Многие звезды во Вселенной являются двойными, - говорит соавтор исследования доктор Рональд Менникент. - Самые крупные из них проходят через процессы переноса массы, которые резко обуславливают их эволюцию. Такие объекты способны производить в отдаленном будущем сверхновые и даже источники гравитационного излучения".

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