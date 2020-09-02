Месси не уверен, что покинет "Барселону" в этом сезоне

Лионель Месси считает, что его шансы уйти из каталонского клуба в ближайшее трансферное окно минимальны. Портал Sport.es co ссылкой на Cadena Ser сообщает, что аргентинец не уверен, что хотя бы один из вариантов осуществим.

Вскоре должна состояться встреча отца Лионеля Месси с президентом каталонского клуба Хосепом Бартомеу.

Ожидается, что руководитель клуба объявит о том, что в случае попытки игрока уйти из команды бесплатно, аргентинца ждет разбирательство в суде.

"Барселона" настаивает на том, что за трансфер Месси нужно заплатить 700 млн евро. По данным СМИ, "Манчестер Сити" не готов платить за игрока так много из-за возможных проблем с финансовым Fair play.