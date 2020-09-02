Новости

МИД РФ прокомментировал заявление об отравлении Навального 17:24
В Кремле нет данных от ФРГ об отравлении Навального 17:20
В Москве на месте высотки заводоуправления "ЗИЛа" появится технопарк 17:16
Перед смертью Борис Клюев готовился сыграть президента США 16:56
Абитуриенты направили 70 тысяч заявлений через сервис "Поступление в вуз онлайн" 16:49
Актера Владимира Андреева похоронили на Троекуровском кладбище 16:46
В Союзе кинематографистов рассказали об уникальном типаже Бориса Клюева 16:41
СК предъявил Фургалу официальное обвинение 16:38
Месси не уверен, что покинет "Барселону" в этом сезоне 16:28
В Тюмени сильный ветер повалил два строительных крана 16:27
Netflix купил российский сериал "Эпидемия" и дал ему новое название 16:27
В столице Болгарии начались массовые столкновения протестующих с полицией 16:20
Испанцы смогут брать оплачиваемый отпуск, если ребенок заболел COVID-19 16:14
Гинцбург: 10 тысяч участников исследования вакцины "Спутник V" получат плацебо 16:13
В Гильдии актеров кино вспомнили самые яркие роли Бориса Клюева 16:09
В ВОЗ призвали сохранять ограничения на период пандемии 16:03
В Минпросвещения прокомментировали вопрос работы школ во время выборов 16:01
В Казани возбудили дело после стрельбы полицейского по подчиненным 16:00
Электронные и аудиокниги будут облагаться НДС по льготной ставке 10% 15:30
Финляндия вновь начнет выдавать визы россиянам 15:28
Матвиенко обсудила с Мясниковичем вопросы развития Евразийского союза 15:24
На Кубани режим повышенной готовности продлен до 18 сентября 15:20
Обнародованы результаты вскрытия тела певицы Валентины Легкоступовой 15:05
В Екатеринбурге из окна школы выпал первоклассник 14:55
Шихан Куштау официально стал памятником природы 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Телеканал "Россия 1" покажет новый фильм-расследование о теракте в Беслане
Телеканал "Россия 1" покажет новый фильм-расследование о теракте в Беслане
02.09.2020 16:28
Рубрика: Спорт

Месси не уверен, что покинет "Барселону" в этом сезоне

Текст: Максим Домчев

Лионель Месси считает, что его шансы уйти из каталонского клуба в ближайшее трансферное окно минимальны. Портал Sport.es co ссылкой на Cadena Ser сообщает, что аргентинец не уверен, что хотя бы один из вариантов осуществим.

Фото: REUTERS/Albert Gea
"Барселона" отпустит Месси, если он откажется от зарплаты и пропустит сезон

Вскоре должна состояться встреча отца Лионеля Месси с президентом каталонского клуба Хосепом Бартомеу.

Ожидается, что руководитель клуба объявит о том, что в случае попытки игрока уйти из команды бесплатно, аргентинца ждет разбирательство в суде.

"Барселона" настаивает на том, что за трансфер Месси нужно заплатить 700 млн евро. По данным СМИ, "Манчестер Сити" не готов платить за игрока так много из-за возможных проблем с финансовым Fair play.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Барселона" Футбольные трансферы Лионель Месси

Главное сегодня

Кремль подтвердил подготовку речи Путина на Генассамблее ООН
Минэнерго: Спрос на нефть окончательно восстановится в 2021 году
Лавров предостерег Запад от попыток оторвать Беларусь от России
Памфилова: Выборы в сентябре не нарушат учебный процесс в школах
Минпромторг предложил отменить жалобные книги
"Краснодар" узнал соперника по квалификации Лиги чемпионов
"Барселона" отпустит Месси, если он пропустит следующий сезон