Международный форум БИОТ 2020 пройдет в Москве в декабре

Проведение международного форума "Безопасность и охрана труда" БИОТ 2020 назначено на 8-11 декабря 2020 года. Мероприятие состоится в Москве, сообщает пресс-служба Минтруда. Такое решение принял оргкомитет форума под председательством главы Минтруда Антона Котякова.

"В рамках деловой программы БИОТ 2020 пройдет целый ряд сессий и панелей, в том числе в формате видеоконференцсвязи, в которых примут участие руководители федеральных органов исполнительной власти - Минтруда, Минпромторга, ФСС, Роструда, Росстандарта, Роспотребнадзора, руководители и топ-менеджеры крупнейших предприятий промышленности, а также ведущие российские и зарубежные эксперты", - заверили в Минтруде

Организаторами БИОТ 2020 по традиции станут Минтруд и Ассоциация разработчиков, производителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация "СИЗ").

"В выставке примут участие крупнейшие российские работодатели, - добавили в Минтруде. - Ожидаются также зарубежные участники. Уже поступили заявки на участие от экспонентов из 19 стран, в том числе: Германии, Ирландии, Италии, Китая, Нидерландов, Пакистана, Польши, Португалии, Турции, Чехии и Литвы".

В прошлом году БИОТ 2019 посетили более 20 тысяч человек из 45 стран мира. В нем приняли участие представители 450 компаний из 23 государств, в экспозицию вошли больше 100 тысяч изделий, товаров и услуг.

"Форум пройдет с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований по предупреждению вирусных инфекций, установленных Роспотребнадзором", - заверили в Минтруде.