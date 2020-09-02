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02.09.2020 14:16
Рубрика: Общество

МГУ вошел в топ-25 лучших вузов мира по качеству образования

Текст: Ксения Колесникова

МГУ имени М.В. Ломоносова занял 21 место по качеству образования в рейтинге лучших университетов мира Times Higher Education (THE) World University Ranking - 2021.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
В новый международный рейтинг вузов вошел 101 российский университет

По совокупному критерию показателей Московский университет поднялся на 15 позиций и занял 174 место.

- Московский университет продолжает подниматься в рейтинге лучших университетов мира. Научные школы показали готовность решать важные исследовательские задачи, отвечать вызовам нового времени, - рассказал ректор МГУ академик Виктор Садовничий. - Ведущие вирусологи МГУ работают над поливалентной вакциной, которая способна защитить от большинства опасных вирусов. Мы наращиваем вычислительную мощность суперкомпьютера МГУ "Ломоносов-2", который позволяет искать лекарство от коронавирусной инфекции прямого действия. Для студентов МГУ открывает новые междисциплинарные направления, включая геномику, нейропсихолингвистику, космос и другие.

Кстати, по одному из самых важных показателей - "исследования" - МГУ занял 55 позицию. Напомним, рейтинг THE WUR оценивает более 1500 университетов из 93 стран. Это самый большой анализ образовательной системы в мире. Также высокие позиции в рейтинге показал МФТИ. Среди российских вузов Физтех занимает в списке второе место после МГУ им. М. В. Ломоносова, входя в группу 201-250.

А в группе индикаторов "Преподавание" МФТИ занял 87 место среди лучших университетов мира.

- Стабильный рост позиций Физтеха в рейтинге Times Higher Education (THE) связан с реализацией программы развития в МФТИ, ставкой на молодежь и взаимодействием с ключевыми партнерами, - рассказал проректор по научной работе МФТИ Виталий Баган. - За последние несколько лет мы привлекли к преподаванию более двухсот молодых сотрудников, повысили процент защит до 35 % и создали условия для реализации потенциала большому количеству молодых и амбициозных выпускников Физтеха. Реализуя эту стратегию совместно с базовыми кафедрами, мы способствуем развитию не только МФТИ, но и всех ведущих научно-исследовательских институтов Российской академии наук, прикладных и технологических компаний.

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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