МИД: Берлин не предъявил факты по ситуации с Навальным

В российском министерстве иностранных дел отмечают, что за громкими заявлениями из Берлина пока не последовало конкретики - немецкая сторона не представила фактов по ситуации с Алексеем Навальным. На Смоленской площади также отмечают, что у Москвы складывается впечатление, что немецким медикам и Министерству юстиции запрещают общаться с российскими коллегами.

"В очередной раз становимся свидетелями ситуации, когда тщательной, основанной на конкретных фактах и доказательствах работе, предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и медицинских учреждений наши партнёры предпочитают громкие публичные заявления без предъявления хоть какой-либо фактуры, полностью пренебрегая существующими правовыми механизмами сотрудничества", - говорится в сообщении МИД России.

В российском ведомстве напомнили, что ещё неделю назад, 27 августа, Генеральная прокуратура Российской Федерации обратилась к Министерству юстиции ФРГ с официальным запросом о правовой помощи. "В нём изложена информация о ходе доследственной проверки, начатой ещё 20 августа, а также содержится просьба опросить немецких врачей и сообщить подробности о ходе обследования и лечения А.Навального после того, как он покинул Россию. В частности, основания для предварительных диагнозов, изложенных клиникой "Шарите". Генпрокуратура России также выразила готовность представить германской стороне экспертизы и исследования, проведенные после госпитализации А.Навального. Минюст Германии подтвердил получение запроса, однако этим пока и ограничился", - подчеркнули на Смоленской площади.

Кроме того, в МИД России подчеркнули, что в ситуации с Навальным немецкая сторона полностью пренебрегает правовыми механизмами сотрудничества с Россией. "Сразу после транспортировки российского гражданина в "Шарите" омские медики в письме немецким коллегам выразили готовность оказать все возможное содействие в его диагностике. В ответ в немецкой клинике их поблагодарили за беспокойство, но какой-либо конкретной помощи не попросили. Второе письмо российских медиков, от 27 августа, с просьбой изложить данные, которыми в "Шарите" обосновали вывод об интоксикации ингибиторами холинэстеразы, вообще пока остается без ответа. Складывается впечатление, что кто-то запрещает Минюсту Германии и медицинским работникам общаться с российскими коллегами", - заключили в МИД РФ.

"Если задача заключается в том, чтобы обосновать некие заранее подготовленные "ответные меры", о которых ранее уже заявлялось, то становится понятным, почему в ход идут мегафонная дипломатия, подмена нормального сотрудничества информационной кампанией, публичные обращения в ЕС и НАТО, упоминание ОЗХО", - отметили в российском ведомстве.

В МИД РФ также напомнили, что неоднократно призывали немецкую сторону к обмену информацией и полноценному сотрудничеству. "Однако если истинной целью является всё-таки обстоятельное расследование правоохранительными органами с участием медицинских организаций, на чем мы решительно настаиваем, тогда призываем наших партнеров к полноценному сотрудничеству и обмену информацией с задействованием имеющихся двусторонних правовых механизмов", - подчеркнули в МИД, добавив, что Москва по-прежнему ожидает официального ответа Берлина на запрос Генпрокуратуры России и российских медицинских учреждений.