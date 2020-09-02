Михаил Мишустин увеличил количество грантов для развития городской среды

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил возможности малых и средних городов страны получить финансирование для создания удобных и современных общественных пространств.

Большее количество проектов по созданию комфортной городской среды будут получать поддержку из федерального бюджета. В проходящем не первый год всероссийском конкурсе участвуют населенные пункты с численностью жителей до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

Победителями и получателями грантов становились 80 инициатив. Со следующего года их станет в два раза больше. "Специальная комиссия будет отбирать уже 160 победителей", - сообщил премьер на заседании правительства. Необходимое для этого постановление им подписано.

Премиальный фонд для проектов, реализуемых в этом и следующем годах, составляет 5 миллиардов рублей, напомнил Мишустин, а уже для тех, которые будут запущены с 2021 года, он увеличится в два раза - до 10 миллиардов рублей. "Главное, что все представленные проекты делают удобнее для людей малые города и исторические поселения", - подчеркнул председатель правительства.

Увеличивает правительство меры поддержки отечественной науки, в том числе для привлечения в эту сферу молодежи. Для этих целей создавался научно-технологический университет "Сириус", который получит более 2,4 миллиарда рублей на скорейший запуск образовательных программ и научных исследований. "Средства направим на оснащение научных центров и лабораторий необходимым оборудованием. Рассчитываем, что "Сириус" станет центром инноваций, который будет привлекать российские компании в сфере биотехнологий, искусственного интеллекта и другим передовым направлениям", - сказал Мишустин.

Дополнительная помощь будет направлена в Иркутскую область, пострадавшую в прошлом году от мощного паводка. В зону подтопления тогда попало свыше 100 населенных пунктов. "Выделим более 300 миллионов рублей для софинансирования расходов региона на строительство детских садов и школ", - заявил премьер-министр. Они будут построены в Тулунском районе, наиболее пострадавшем от наводнения.

На заседании кабинет министров подвел итоги исполнения федерального бюджета в первом полугодии 2020 года. Благодаря оперативно принятым мерам, считает Михаил Мишустин, правительству удалось обеспечить сбалансированность госказны в период распространения новой коронавирусной инфекции. "Все социальные обязательства были выполнены в полном объеме, экономика и люди получили существенную дополнительную помощь", - отметил он. В рассматриваемый период укрепилась финансовая дисциплина - кассовое исполнение расходов к уточненной бюджетной росписи превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Позитивные тенденции наблюдаются по межбюджетным трансфертам, закупкам по госконтрактам и реализации ряда национальных проектов, что, по словам премьера, стало возможным усилиями правительства и всех участников бюджетного процесса. "Было обеспечено более равномерное расходование средств. Усовершенствовано профильное законодательство - сокращены сроки заключения контрактов и доведения денег до конечных получателей. Также законодательно была установлена возможность перераспределения или экономии неэффективных расходов", - перечислил он другие положительные моменты в бюджетном процессе. Глава правительства призвал продолжать работу в этом направлении, не снижая темп.

Главное, что все представленные проекты делают удобнее для людей малые города и исторические поселения

Сохраняются и некоторые недочеты. Так, в прошлом году остался большой объем неиспользованных бюджетных ассигнований. "Обращаю внимание, что такая ситуация недопустима, - указал премьер. - Министерствам и ведомствам необходимо принять все меры, чтобы к концу этого года были оплачены все государственные контракты, в полном объеме были выделены субсидии предприятиям и организациям, а межбюджетные трансферты перечислены регионам". Мишустин предупредил руководителей министерств и ведомств о персональной ответственности, если остатки снова начнут расти.