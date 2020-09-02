Минэнерго: Спрос на нефть окончательно восстановится в 2021 году

Министр подчеркнул, что многое будет зависеть от темпов роста мировой экономики и скорости отмены ограничительных мер, принятых из-за пандемии коронавируса.

"Если удастся избежать второй волны эпидемии, восстановление спроса будет происходить значительно быстрее", - сказал Новак.

Он также отметил, что Россия "держит руку на пульсе" и будет своевременно реагировать на изменения на мировом нефтяном рынке, но не выходя за рамки соглашения сделки ОПЕК+.