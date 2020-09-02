В мире
02.09.2020 12:31
Текст: Алексей Чуриков

Министр обороны Беларуси посетит Москву 4 сентября

Фото: БЕЛТА

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин посетит Москву с официальным визитом 4 сентября. Как отмечается в размещенном на сайте ведомства сообщении, он примет участие в совместном заседании министров обороны государств СНГ, ШОС и государств-членов ОДКБ.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Отмечается, что в рамках совместного заседания Хренин выступит с докладом "О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях".

"Участие Министра обороны Республики Беларусь в указанном мероприятии позволит подтвердить приверженность Республики Беларусь взятым на себя обязательствам в рамках международных организаций, а также будет способствовать дальнейшему поэтапному развитию военного сотрудничества с учетом национальных интересов и приоритетов", - говорится в сообщении ведомства.

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