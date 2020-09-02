Минпромторг предложил отменить жалобные книги

"Предлагается исключить требования об обязательном наличии у продавца книги жалоб и предложений как устаревшего механизма, целесообразного в условиях иной формы экономики, не предполагающей конкурентной среды, свойственной рыночной экономике", - говорится в пояснительной записке к документу.

Там сообщается, что правительство в июле приняло постановление о признании ряда нормативных актов, содержащих требования в сфере защиты прав потребителей, утратившими силу с 1 января 2021 года. В связи с чем Минпромторг в рамках дальнейшей реализации "регуляторной гильотины" разработал проект правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, которые учитывают особенности реализации товаров в разных форматах торговли.

Помимо этого, предлагается установить правило, согласно которому введение ограничений и запретов на реализацию продовольственных товаров допускается только в случаях, предусмотренных федеральными законами, указами президента РФ и постановлениями правительства.

"Каждое новое ограничение, вводимое в субъектах РФ на оборот того или иного товара, оборотоспособность которого не ограничена на федеральном уровне, как правило не имеет достаточного обоснования и создает негативный регуляторный прецедент, препятствующий развитию экономики", - уточняется в пояснительной записке.

Новым постановлением потребителям также разрешат фотографировать товары в любых торговых объектах (кроме мест, не предназначенных для свободного доступа посетителей). В остальных местах торговых залов и помещений торговых объектов "не допускается ограничивать права потребителей на поиск и получение любой информации, в том числе путем фотографирования товара, если это не нарушает законодательство".

Исключение составят только книги и другие печатные издания. В подготовленных правилах продажи розничных товаров содержится запрет на копирование и фотографирование печатных изданий и книг до их покупки. "В связи с развитием современных технологий и с целью защиты прав продавцов книг и иных непериодических печатных изданий предлагается запретить копирование и фотографирование печатных изданий на территории торговых объектов до их приобретения", - отмечается в документе.