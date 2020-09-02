Мишустин направил 24 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам

На выплаты медикам и социальным работникам, которые контактируют с пациентами с COVID-19, направят дополнительные средства - свыше 24 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги адресованы врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам домов престарелых и интернатов для инвалидов, говорится в сообщении на сайте правительства. Только медперсоналу направят свыше 22 миллиардов, работникам соцучрежений - 1,8 миллиарда рублей. Еще 321 миллион дополнительно предусмотрен для выплат сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства.

Как отметил Михаил Мишустин, несмотря на общую стабилизацию ситуации с распространением коронавируса, случаи заражения есть, а "значит медработники по-прежнему находятся в зоне риска". Ранее премьер подписал также распоряжение о выделении свыше 34 миллиардов рублей на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет.