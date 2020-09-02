Новости

США признали превосходство Китая в трех военных областях 03:01
Мишустин направил 24 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам 02:48
В Великобритании школьникам запретили шутить о коронавирусе 02:34
Трамп опроверг сообщения СМИ о перенесенных им микроинсультах 02:05
Власти Греции объявили об открытии границы для россиян с 7 сентября 01:38
Звезда танцевальной музыки 90-х Эрик Мурилло скончался в 49 лет 01:08
В Вашингтоне уберут или переименуют не прошедшие проверку на расизм объекты 00:55
В Ленобласти шестнадцатилетнюю мать заподозрили в убийстве дочери 00:45
Трамп расходовал на свою избирательную кампанию уже свыше 64 млн долларов 00:37
В США опрос показал снижение популярности Байдена 00:30
За год пенсии россиян выросли на 5,8 процента 00:25
Миранчук прилетел в Бергамо, чтобы завершить трансфер в "Аталанту" 00:14
СМИ: 67-летнего Народного артиста РФ Юрия Шлыкова избили грузчики 01.09.2020
В центре Москвы после ДТП сгорел автомобиль 01.09.2020
Месси согласовал условия личного контракта с "Манчестер Сити" 01.09.2020
Умерла актриса Ирина Печерникова из "Доживем до понедельника" 01.09.2020
Трамп назвал беспорядки в Кеноше "внутренним террором" 01.09.2020
"Я в шоковом состоянии": звезда "Ворониных" о смерти Бориса Клюева 01.09.2020
В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом 01.09.2020
Названа причина смерти актера Бориса Клюева 01.09.2020
Стало известно место прощания с актером Борисом Клюевым 01.09.2020
Автор хита I Like To Move It Эрик Морилло скончался в 49 лет 01.09.2020
Меркель: "Северный поток-2" будет достроен несмотря на угрозы США 01.09.2020
В конгрессе США сообщили о миллиардных растратах на программу защиты зарплат 01.09.2020
МИД: США следует дать Беларуси возможность самой найти выход из ситуации 01.09.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Школьники и студенты в регионах могут ездить в электричках со скидкой
Школьники и студенты в регионах могут ездить в электричках со скидкой
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
02.09.2020 02:48
Рубрика: Власть

Мишустин направил 24 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

На выплаты медикам и социальным работникам, которые контактируют с пациентами с COVID-19, направят дополнительные средства - свыше 24 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Кабмин дополнительно выделит 34 млрд рублей на выплаты на детей

Деньги адресованы врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, а также работникам домов престарелых и интернатов для инвалидов, говорится в сообщении на сайте правительства. Только медперсоналу направят свыше 22 миллиардов, работникам соцучрежений - 1,8 миллиарда рублей. Еще 321 миллион дополнительно предусмотрен для выплат сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства.

Как отметил Михаил Мишустин, несмотря на общую стабилизацию ситуации с распространением коронавируса, случаи заражения есть, а "значит медработники по-прежнему находятся в зоне риска". Ранее премьер подписал также распоряжение о выделении свыше 34 миллиардов рублей на выплаты детям в возрасте от трех до семи лет.

Власть Работа власти Власть Работа власти Госуправление Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В столицах регионов России стартует досрочное голосование
Путин принял участие в открытом уроке "Помнить - значит знать". Полный текст
За сутки в России подтверждено 4729 случаев COVID-19 в 84 регионах
Маас: Санкции против "Северного потока-2" противоречат международному праву
"Краснодар" стартует в отборе ЛЧ домашним матчем
Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет
На выборах-2020 используют новый комплекс онлайн-голосования