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02.09.2020 16:48
Рубрика: Экономика

Мишустин: Новый бюджет нацелен на выполнение всех соцобязательств

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание, посвященное прогнозу социально-экономического развития страны и основным параметрам федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.
Фото: Евгений Биятов/ТАСС Фото: Евгений Биятов/ТАСС
Фото: Евгений Биятов/ТАСС

Безусловным приоритетом работы правительства, подчеркнул его председатель, остается выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, на что и нацелен проект главного финансового документа на следующие три года.

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Проект бюджета будет направлен в Государственную Думу до 1 октября. В пакете документов на рассмотрение нижней палаты парламента поступят прогноз социально-экономического развития России и основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.

Экономика Казна Федеральный бюджет Правительство Председатель Правительства Бюджет 2020-2022

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