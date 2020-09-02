Мишустин: Новый бюджет нацелен на выполнение всех соцобязательств

Премьер-министр Михаил Мишустин провел совещание, посвященное прогнозу социально-экономического развития страны и основным параметрам федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов.

Безусловным приоритетом работы правительства, подчеркнул его председатель, остается выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, на что и нацелен проект главного финансового документа на следующие три года.

Проект бюджета будет направлен в Государственную Думу до 1 октября. В пакете документов на рассмотрение нижней палаты парламента поступят прогноз социально-экономического развития России и основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.