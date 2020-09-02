Мишустин расширил список победителей конкурса благоустройства малых городов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин расширил возможности для участия малых городов и исторических поселений во всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды.

"Специальная комиссия будет отбирать уже 160 победителей", - сообщил он о подписании постановления, увеличивающего их количество вдвое.

Призовой фонд для проектов, реализуемых в этом и следующем годах, составляет 5 миллиардов рублей, напомнил председатель правительства, а уже для тех, которые будут запущены с 2021 года, он увеличится в два раза - до 10 миллиардов рублей.

"Главное, что все представленные проекты делают удобнее для людей малые города и исторические поселения", - подчеркнул Мишустин.