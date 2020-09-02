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02.09.2020 14:49
Рубрика: Экономика

Мишустин: Урожай зерна в этом году ожидается не хуже, чем в прошлом году

Текст: Татьяна Карабут
В этом сезоне Россия соберет урожай зерновых не хуже, чем в прошлом году, заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе итоговой коллегии Минсельхоза 2 сентября.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

В прошлом году Россия собрала 121 млн тонн зерна в чистом весе. В этом Минсельхоз ожидает урожая в 122,5 млн тонн зерна.

Михаил Мишустин отметил, что в прошлом году российские аграрии показали хороший результат. "И в этом году даже в период острой фазы распространения коронавируса в России никаких перебоев с поставками не было", - подчеркнул глава кабмина.

Однако впереди у отечественного АПК новые задачи. "Вы знаете наши приоритеты, один из ключевых - рост продукции АПК, за прошлый год он достиг 25,5 млрд долларов, и доходы от экспорта все выше и в текущем году. Рассчитываем, что закончим год также удачно, предпосылки для этого есть", - сказал Михаил Мишустин.

При этом, по его мнению, рост могут обеспечить не только крупные агрохолдинги, но и малый бизнес. Фермеры и индивидуальные предприниматели, которые получают гранты от государства, увеличили объемы производства сельхозпродукции больше, чем на треть.

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Глава кабмина также отметил, что наблюдается прирост не только привычного ассортимента продуктов. Развивается также производство органической мясной и молочной продукции, детского питания и чая. Также серьезный шаг вперед сделала аграрная наука, сказал Михаил Мишустин. За прошлый год аграрные вузы страны получили 18 новых сортов и гибридов сельхозкультур, 43 новых технологий производства сельхозпродукции, 10 программных продуктов.

"Важно, чтобы к этим перспективным разработкам и дальше привлекали молодежь, тех, кому предстоит внедрять цифровые технологии в повседневную практику аграрного сектора экономики", - подчеркнул премьер-министр.

Однако молодые специалисты поедут работать на село, только если убедятся, что жить там можно не хуже, чем в городе, отметил он.

"Важно продолжить работы по развитию сельских территорий: строить дороги и дома, открывать школы и детсады, ремонтировать клубы и проводить интернет. Делать все, чтобы людям на селе жилось комфортно", - заявил глава кабмина.

Экономика АПК Правительство Председатель Правительства Правительство Минсельхоз Господдержка АПК

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