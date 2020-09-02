Мишустин: Урожай зерна в этом году ожидается не хуже, чем в прошлом году

В этом сезоне Россия соберет урожай зерновых не хуже, чем в прошлом году, заявил председатель правительства Михаил Мишустин в ходе итоговой коллегии Минсельхоза 2 сентября.

В прошлом году Россия собрала 121 млн тонн зерна в чистом весе. В этом Минсельхоз ожидает урожая в 122,5 млн тонн зерна.

Михаил Мишустин отметил, что в прошлом году российские аграрии показали хороший результат. "И в этом году даже в период острой фазы распространения коронавируса в России никаких перебоев с поставками не было", - подчеркнул глава кабмина.

Однако впереди у отечественного АПК новые задачи. "Вы знаете наши приоритеты, один из ключевых - рост продукции АПК, за прошлый год он достиг 25,5 млрд долларов, и доходы от экспорта все выше и в текущем году. Рассчитываем, что закончим год также удачно, предпосылки для этого есть", - сказал Михаил Мишустин.

При этом, по его мнению, рост могут обеспечить не только крупные агрохолдинги, но и малый бизнес. Фермеры и индивидуальные предприниматели, которые получают гранты от государства, увеличили объемы производства сельхозпродукции больше, чем на треть.

Глава кабмина также отметил, что наблюдается прирост не только привычного ассортимента продуктов. Развивается также производство органической мясной и молочной продукции, детского питания и чая. Также серьезный шаг вперед сделала аграрная наука, сказал Михаил Мишустин. За прошлый год аграрные вузы страны получили 18 новых сортов и гибридов сельхозкультур, 43 новых технологий производства сельхозпродукции, 10 программных продуктов.

"Важно, чтобы к этим перспективным разработкам и дальше привлекали молодежь, тех, кому предстоит внедрять цифровые технологии в повседневную практику аграрного сектора экономики", - подчеркнул премьер-министр.

Однако молодые специалисты поедут работать на село, только если убедятся, что жить там можно не хуже, чем в городе, отметил он.

"Важно продолжить работы по развитию сельских территорий: строить дороги и дома, открывать школы и детсады, ремонтировать клубы и проводить интернет. Делать все, чтобы людям на селе жилось комфортно", - заявил глава кабмина.