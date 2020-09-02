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02.09.2020 12:39
Рубрика: Власть

Мишустин: Все социальные обязательства за первое полугодие выполнены

Текст: Владимир Кузьмин
Благодаря оперативно принятым мерам правительству удалось обеспечить сбалансированность бюджета в период распространения новой коронавирусной инфекции, считает премьер-министр Михаил Мишустин.

"Все социальные обязательства были выполнены в полном объеме, экономика и люди получили существенную дополнительную помощь", - заявил он на заседании кабмина при рассмотрении отчета об исполнении федерального бюджета в первом полугодии.

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По его итогам укрепилась финансовая дисциплина - кассовое исполнение расходов к уточненной бюджетной росписи превысило показатель аналогичного периода прошлого года. Позитивные тенденции наблюдаются по межбюджетным трансфертам, закупкам по госконтрактам и реализации ряда национальных проектов, что, по словам Мишустина, стало возможным усилиями правительства и всех участников бюджетного процесса.

"Было обеспечено более равномерное расходование средств. Усовершенствовано профильное законодательство - сокращены сроки заключения контрактов и доведения денег до конечных получателей. Также законодательно была установлена возможность перераспределения или экономии неэффективных расходов", - перечислил он другие положительные моменты в бюджетном процессе. Глава правительства призвал продолжать работу в этом направлении, не снижая темп.

Сохраняются и некоторые недочеты. Так, в прошлом году остался большой объем неиспользованных бюджетных ассигнований. "Обращаю внимание, что такая ситуация недопустима, - указал премьер. - Министерствам и ведомствам необходимо принять все меры, чтобы к концу этого года были оплачены все государственные контракты, в полном объеме были выделены субсидии предприятиям и организациям, а межбюджетные трансферты перечислены регионам". Мишустин предупредил руководителей министерств и ведомств о персональной ответственности, если остатки снова начнут расти.

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