"Хотя в целом по стране ситуация с коронавирусом стабилизировалась, случаи заражений есть: медицинские и социальные работники, которые помогают больным, по-прежнему находятся в зоне риска", - подчеркнул премьер-министр. Он отметил, что необходимо ускорить перечисление этих средств в регионы, чтобы медики и соцработники быстрее получили деньги. Из выделенных средств на поддержку медработников пустят 22 млрд рублей. Надбавку к зарплате по-прежнему оставят врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые помогают больным с коронавирусом. Более 321 млн рублей из этих средств пойдет на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства.

Выплаты причитаются за непосредственную работу с больными коронавирусом. Лечащие их врачи получают по 80 тысяч рублей.

Врачам "скорой помощи", фельдшерам и медсестрам полагается по 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу, а также водителям экипажей "скорой помощи" - по 25 тысяч рублей. Выплаты полностью освобождены от НДФЛ, чтобы медики получили всю причитающуюся им сумму на руки.

Свыше 1,8 млрд рублей будет направлено на доплаты работникам стационарных соцучреждений - домов престарелых, интернатов для инвалидов. Их продолжат получать сотрудники учреждений, переведенных на особый режим работы, предполагающий проживание в организации на протяжении смены, которая должна длиться не менее двух недель.

Врачам таких соцучреждений выплачивают по 40 тысяч рублей за каждую смену, а если во время смены врачи оказывали помощь гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, то доплата составляет 60 тысяч рублей за смену. Соцработники, педагоги и средний медперсонал дополнительно получают по 25 тысяч рублей за смену. Если во время нее они помогали гражданам, заразившимся коронавирусной инфекцией, то доплата увеличивается до 35 тысяч рублей. Младший медперсонал получает по 15 тысяч рублей за смену, а технический - по 10 тысяч рублей. В случае если им приходилось работать в одном учреждении с больными коронавирусом гражданами, доплата вырастет до 20 тысяч и 15 тысяч рублей соответственно.

60 млрд выделено всего в этом году из федерального бюджета на стимулирующие выплаты медикам и соцработникам

Как сообщили в минтруде, за работу в период пандемии работникам социальных учреждений уже начислено 330 тысяч выплат на общую сумму более 9 млрд рублей.