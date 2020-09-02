Правила

Может ли белоруска в России сменить фамилию ребенка без согласия отца?

"Я белоруска, но проживаю сейчас в России. Так получилось, что с отцом ребенка, россиянином, я разошлась и сейчас даже не знаю, где он. Хочу сменить ребенку фамилию на свою. Могу ли я это сделать без согласия его отца? Светлана Щ.".

Право ребенка на смену фамилии и имени закреплено 59-й статьей Семейного кодекса РФ. Согласно этой статье изменение имени и фамилии ребенка, который не достиг 14 лет, должно производиться на основании заявления родителей и с их обоюдного согласия. Если родители проживают раздельно, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого родителя. При этом учет мнения родителя необязателен, если нет возможности установить место его нахождения, при лишении его родительских прав, признании недееспособным, а также в случаях уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка. Вы должны будете доказать, что отец ребенка не принимает участия в его воспитании, не платит алименты и установить его место проживания невозможно. Сделать это можно, например, представив справки о наличии задолженности по алиментам (справку можно взять у судебных приставов) или представив справку из полиции о том, что место нахождения родителя неизвестно.

Документы

Может ли белорус в России оформить вид на жительство без временного разрешения?

"Учусь на третьем курсе российского вуза, сама белоруска. Каждый год я оформляю временное разрешение на проживание в России. А могу ли я сразу, т.е. без временного разрешения, оформить вид на жительство? Дарья Б.".

Белорусские граждане, исходя из Соглашения о равных правах россиян и белорусов на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств - участников Союзного государства, имеют право оформлять вид на жительство в России без учета срока временного пребывания и получения разрешения на временное проживание.

Заявление о получении разрешения на постоянное проживание рассматривается компетентными органами в течение трех месяцев с момента подачи всех необходимых документов, предусмотренных законодательством. Кроме того, при оформлении ВНЖ белорусы не сдают экзамен для подтверждения русского языка. В остальном их ждет стандартная процедура со сбором документов.

В принципе сложного ничего нет. Необходимо подготовить заявление, фотографии, обойти врачей и оформить медицинские справки, оплатить госпошлину. И самое главное: несмотря на то что вы студентка, необходимо представить документы, подтверждающие ваш доход на территории России. Обычно это справка с работы 2-НДФЛ, но, если человек не работает, это может быть справка о наличии вклада в банке. Без подтверждающих документов ВНЖ вам не оформят.

Закон

Надо ли россиянину, временно проживающему в Беларуси, оформлять белорусские права?

"Сейчас я в Беларуси, недавно оформил разрешение на временное проживание. Слышал от знакомых, что если живешь в Беларуси, то надо получать белорусские права, по российским ездить нельзя. Подскажите, пожалуйста, как и в каких случаях надо получать белорусские права? Спасибо. Савелий А.".

Россияне, приезжающие в Беларусь на короткое время, либо проживающие там временно, могут спокойно ездить по российскому водительскому удостоверению.

При получении разрешения на временное проживание в Беларуси вы имеете возможность по желанию оформить белорусское водительское удостоверение к имеющемуся российскому. Срок действия белорусских прав будет ограничен сроком действия разрешения на временное проживание. При этом российское водительское удостоверение остается у владельца.

Если вы будете оформлять вид на жительство, тогда российские права необходимо будет поменять на белорусские. Согласно белорусскому законодательству лица, переехавшие на постоянное жительство в Беларусь и имеющие действительное водительское удостоверение, выданное иностранным государством, считаются не имеющими права управления транспортными средствами на территории Беларуси по истечении 90 дней с даты выдачи таким лицам паспорта гражданина Беларуси или ВНЖ в Беларуси до получения такими лицами белорусского водительского удостоверения (статья 5 закона Республики Беларусь о дорожном движении от 05.01.2008 г. № 313-З). Другими словами, вы не сможете ездить по российским правам после того, как оформите вид на жительство.

Для того чтобы получить белорусские водительские права на основании российского удостоверения, нужно обратиться в соответствующее подразделение Государственной автоинспекции по месту регистрации и представить следующий пакет документов: паспорт или другой документ, который удостоверяет личность заявителя, содержащий отметку о месте регистрации, водительские права, выданные в РФ, и их копию, медицинскую справку о состоянии здоровья (указанная справка должна быть получена в медицинском учреждении Беларуси), квитанцию об оплате госпошлины.