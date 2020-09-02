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02.09.2020 03:24
Рубрика: Культура

На 75-м году жизни умерла актриса Ирина Печерникова

Текст: Александр Алексеев
Наверное, в кино всегда не хватало таких героинь. Правильных, красивых, хрупких, но на самом деле - с очень сильным характером. С большими ясными глазами, глядя в которые, каждый из нас мужчин, наверное, думал: "Женщин обижать нельзя. Их надо беречь и чувствовать себя счастливым уже тогда, когда они нас любят…"
Актриса Ирина Печерникова в роли учительницы английского языка Натальи Сергеевны Гореловой в фильме "Доживем до понедельника" Фото: Фотохроника ТАСС Актриса Ирина Печерникова в роли учительницы английского языка Натальи Сергеевны Гореловой в фильме "Доживем до понедельника" Фото: Фотохроника ТАСС
Актриса Ирина Печерникова в роли учительницы английского языка Натальи Сергеевны Гореловой в фильме "Доживем до понедельника" Фото: Фотохроника ТАСС

Ирина Печерникова стала знаменитой в 23 года, сыграв в фильме "Доживем до понедельника" вчерашнюю выпускницу пединститута, учительницу английского языка. Это был удивительный фильм о школе, поиске своего места в жизни и счастья. Именно в нем сыграли свои дебютные роли вскоре прославившиеся Игорь Старыгин и Ольга Остроумова. Конечно, блистал и Вячеслав Тихонов.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Но влюблялись все именно в героиню Ирины Печерниковой - красивую, большеглазую, справедливую, не боящуюся понять и принять точку зрения своих учеников. Даже ловившую с ними случайно залетевшую в класс испуганную ворону. И постоявшую за одного из них, написавшего в сочинении о счастье всего одну фразу: "Счастье - это когда тебя понимают"…

После этого Печерникову звали сниматься в кино уже нарасхват, она снималась в успешных и культовых фильмах 60-70-х: "Щит и меч", "Вариант "Омега" (где сыграла жену советского разведчика, чью роль исполнял Олег Даль), "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (здесь-то уже став графиней Луизой де Кавеньяк), "Два капитана"…

В 70-е годы выходило по два-три фильма с ее участием, а в 80-е кино-ролей стало меньше, поскольку Ирина Печерникова стала все чаще играть в Малом Театре. И все в значительных спектаклях: "Красавце мужчине", "Накануне" по роману И.С. Тургенева (критики ведь и раньше писали, что Печерникова - настоящая "тургеневская героиня" - красивая, сильная, нежная, романтичная и бесстрашная), "Человеке, который смеется", "Федре", "Игре", "Детях Ванюшина" и других.

Но затем неожиданно резко исчезла с театральных подмостков и киноэкранов после фильма 1991 года "Анна Карамазофф". Причина проста: происходящее в стране актрисе не нравилось, фильмов стало сниматься мало, а в ерунде она сниматься не хотела. Вот и маялась без привычной интересной работы. И если прежде играла в радио-спектаклях, то и их тоже не стало…

Два брака оказались скоротечны, не обошлось и без творческого кризиса... Но зато в 1997 году, в наркологической клинике, на Украине, Ирина Печерникова познакомилась со своим будущим мужем - актером Александром Соловьевым, переживающем схожие напасти. Венчалась с ним, старалась спасти от пагубной беды, всегда искала, когда попадал на несколько дней в очередной пьяной компании…

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Александр Соловьев умер 1 января 2000 года: то ли поскользнулся и упал, больно стукнувшись головой, то ли его чем-то ударили. Актера и близкого друга Дмитрия Харатьяна хотели похоронить вместе с бомжами. Но Печерникова его нашла, опознала… Сильно горевала, но потом - вернулась на сцену. То ли в память о муже, то ли - от того, что поняла: пришло время снова послужить людям.

В театр она больше не пошла, зато участвовала в телевизионных программах и съемках документального кино. Иногда снималась в художественных фильмах. Прощальной стала кинолента "Земля Эльзы", в которой Ирина Печерникова она сыграла главную роль - Эльзы.

Уже в 2020 году эта работа получила диплом в номинации "За самый пронзительный актерский дуэт" на театральной премии "Читка".

Между тем

Причины смерти заслуженной артистки РСФСР Ирины Печерниковой пока не названы. О месте прощания будет объявлено позднее.

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