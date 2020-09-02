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02.09.2020 19:14
Рубрика: Культура

На Арбате открылась выставка Александра Шилова "Они сражались за Родину"

Текст: Андрей Васянин
"Товарищ Этуш, наступая на райцентр N, лично с группой бойцов первым ворвался в село…" - это выписка из наградного листа 1943 года лейтенанта Владимира Этуша. А вот и бывший лейтенант в смокинге с синей бабочкой, уже через десятки лет - внимательно изучает тебя с портрета работы Александра Шилова на Арбате. Рядом человек в гимнастерке, у которого вместо ног - тележка на колесах. Но бывший пулеметчик Павел Шорин, потерявший ноги под Псковом, после войны не спился, не просил милостыни по электричкам. А 40 лет проработал на заводе, женился, вырастил сына…

Портреты Шорина, Этуша и еще десятков участников Великой Отечественной, разведчиков, контрразведчиков, работников тыла и тех, кто ждал, представлены на выставке народного художника России Александра Шилова "Они сражались за Родину!" открывшейся 2 сентября на Арбате, 26 - напротив Театра им. Вахтангова. Выставка под открытым небом должна была открыться в юбилейном мае, но по известным причинам вернисаж состоялся только сейчас.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Здесь не просто портреты, здесь судьбы людей, опалённых войной. Каждый потом прожил длинную жизнь, работая кто в искусстве, кто в разведке, кто рабочим, воспитывая внуков. Вся послевоенная жизнь нашей страны - в портретах Шилова, - говорил на открытии выставки руководитель департамента культуры правительства Москвы Александр Кибовский.

В "военных" портретах Шилова много жизни. Разной - бедной, молитвенной, догорающей и не сдающейся. "Я у вас тут, как на страшном суде", - сказал художнику сидевший в немецких лагерях епископ Василий Родзянко, участник сербского сопротивления, постригшийся после войны в монахи. Так же строго со своего портрета рядом смотрит на вас бравый интеллигентный моряк Виктор Стратанович, в сороковых сопровождавший транспорты союзников в северных морях, а в 60-х учивший детей рисованию. "Солдатские матери", две согбенные фигуры, жмущиеся у печки друг к другу, стараясь согреться от одиночества, вспоминая который раз свою жизнь - художник нашел их, потерявших в войну мужей и детей, в Калужской области, в 1985-м…

- Было где-то 10 сеансов, каждый по полтора-два часа. Я сидел в кресле, Шилов работал, расспрашивал о том, как я жил, как воевал, - рассказывает историю своего портрета на выставке орденоносец Иван Павлович Евдотьев, в 1941-м добровольцем ушедший на фронт, воевавший в Крыму и на Кавказе, ушедший в отставку из органов госбезопасности в 1989-м. - Поговорим, помолчим, в перерывах - почаевничаем.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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А до этого было знакомство в Пюхтицком монастыре с матушкой Адрианой, некогда - конструктором ракетных двигателей Натальей Малышевой, бывший директор СВР. Генерал Лебедев познакомил Александра Шилова с выдающимися советскими разведчиками супругами Варданян и Джорджем Блейком…

Так пополнялась героями выставка галереи Александра Шилова "Они сражались за Родину", с 2012 года начавшая свое путешествие по России от Севастополя до Архангельска.

А эти картины, между тем, не просто украшают улицы и галереи городов России, они помогают людям. Павел Шорин жил на пятом этаже "хрущевки" и каждый день, держась за перила, мучительно спускался вниз. Но шиловский портрет, написанный в 1987-м, попал на всесоюзную выставку и после нее ветерану дали квартиру на первом этаже.

Выставка на Арбате продлится до 30 сентября.

Культура Арт Вторая мировая война РГ-Фото

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