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02.09.2020 17:52
Рубрика: Экономика

На льготное кредитование аграриев добавят госсредств

Текст: Татьяна Карабут
Льготное кредитование стало одним из наиболее востребованных и эффективных инструментов господдержки российских аграриев.
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости Фото: Кирилл Брага/РИА Новости
Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Поэтому со следующего года госсредства следует перераспределить дополнительно в пользу этого инструмента, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе итоговой коллегии Минсельхоза.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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Так, по его словам, в прошлом году банки заключили более 19 тыс. договоров на сумму свыше 735 млрд рублей льготных кредитов. В 2020 году уже заключено почти 13 тыс. кредитных договоров на 486,5 млрд рублей. И это значительно больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

При этом в расчете на 1 рубль субсидий в рамках льготного кредитования объем кредитов составил более 31 рубля краткосрочных и почти 20 рублей инвесткредитов. Что серьезно превышает плановое значение госпрограммы на 2019 год.

"Это очень достойный показатель эффективности использования бюджетных средств. И по прогнозам, в 2020 году снижения не ожидается", - отметил Патрушев.

Вместе с тем на рубль субсидий, направленных на CAPEX (капитальные затраты), привлекается в среднем 8 рублей инвестиций. Таким образом, эффективность этого инструмента поддержки более низкая.

В связи с этим Минсельхоз прорабатывает возможность с 2022 года переориентировать средства, предусмотренных на CAPEX в рамках госпрограммы АПК, на другие механизмы - в частности, как раз на льготное кредитование или на стимулирование технологической модернизации АПК, сообщил Дмитрий Патрушев.

При этом, по его мнению, сохранить CAPEX следует в рамках проекта "Экспорт продукции АПК", поскольку эффективность здесь существенно выше.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Господдержка АПК

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