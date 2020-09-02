На новой ракете "Союз-5" будут двигатели с лучшими в мире характеристиками

В составе перспективной российской ракеты-носителя "Союз-5" будут использоваться двигатели с лучшими в мире характеристиками по удельному импульсу тяги. Маршевый двигатель первой ступени РД-171 МВ разработки НПО "Энергомаш" и РД-0124МС разработки воронежского Конструкторского бюро химавтоматики (входят в состав Госкорпорации "Роскосмос") на второй обеспечивают максимально возможные характеристики на паре топлива кислород - нафтил.

Об этом на сайте "Роскосмоса" рассказал главный конструктор "Союза-5" Александр Черевань. Он остановился на этапах работы по созданию новой ракеты, ее отличии от "Союза-2" и технологиях, которые впервые в истории Ракетно-космического центра "Прогресс" (входит в состав Госкорпорации "Роскосмос") будут применяться при производстве нового носителя.

Так, для потребителя ракета "Союз-5" от "Союза-2" отличается прежде всего грузоподъемностью. На низкую околоземную орбиту "Союз-2" выводит порядка 8 тонн в зависимости от космодрома запуска. "Союз-5" на такую же орбиту, например, с космодрома Байконур будет выводить 17 тонн. Таким образом, у новой машины по массе полезной нагрузки характеристики лучше более чем в два раза.

"Союз-5" сможет выводить различные полезные нагрузки на низкие околоземные орбиты, а с применением разгонного блока - на геопереходную и геостационарную орбиты, на отлетные траектории. То есть сможет решать самый широкий спектр задач. Одно из серьезных преимуществ новой ракеты: ее составные части можно перевозить любым транспортом: автомобильным, железнодорожным и авиационным. Диаметр блока первой ступени составляет 4 100 мм при длине порядка 35 метров - груз таких габаритов возможно перевозить по железной дороге, кроме того, такой блок поместится и в самолет Ан-124.

Как рассказал главный конструктор, на "Союзе-5" будет применяться система аварийной защиты двигателей. На всем участке работы двигателей, начиная с пуска, эта система позволит циклично с длительностью в несколько миллисекунд оценивать состояние двигателя по параметрам его работы. В случае возникновения аварийной ситуации на двигателе первой ступени она позволит сохранить ракету и стартовый комплекс, а на участке полета второй ступени, если будет возможность продолжать полет на одном из блоков двигателя, отключит две камеры аварийного блока, а две камеры второго блока будут работать. Такая схема впервые будет применяться на наших изделиях.

Ракета "Союз-5", как сообщается, может эксплуатироваться на разных космодромах. Пока пуски планируются с комплекса на Байконуре в рамках российско-казахстанского проекта "Байтерек". Но "Союз-5" сможет стартовать с любого космодрома - с Восточного и "Морского старта" - при условии, что будет создана соответствующая наземная инфраструктура: техническая позиция и стартовый комплекс.