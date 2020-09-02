На YouTube начался прямой эфир с выполнением опасного трюка

Легендарный иллюзионист Дэвид Блейн намерен в прямом эфире YouTube совершить трюк под названием Ascention - "Вознесение". Используя наполненные гелием шары, он хочет подняться на высоту более 7000 метров, пролетев над рекой Гудзон в Нью-Йорке.

"Вознесение" планировалось провести 31 августа, однако мероприятие было отложено из-за неподходящих погодных условий.

В ходе предполетных тренировок Дэвид Блейн подготавливал свой организм к сниженному уровню кислорода и приспосабливал тело к низким температурам. Иллюзионист также получил лицензию профессионального парашютиста.

Выполнение трюка должно начаться около 17:45 по московскому времени.

Дэвид Блейн получил известность в девяностых годах благодаря "уличной магии" - он показывал прохожим на улицах карточные фокусы, а напарник записывал действие на обычную камеру. После этого иллюзионист стал звездой ТВ, а впоследствии завел канал на YouTube, где на него подписались почти два миллиона человек.