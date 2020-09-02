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02.09.2020 18:05
Рубрика: Общество

Описано древнейшее насекомое, маскировавшееся под лишайник

Текст: Денис Передельский
Фото: Xiaoran Zuo (CC BY 4.0) / College of Life Sciences and Academy for Multidisciplinary Studies, Capital Normal University Фото: Xiaoran Zuo (CC BY 4.0) / College of Life Sciences and Academy for Multidisciplinary Studies, Capital Normal University
Фото: Xiaoran Zuo (CC BY 4.0) / College of Life Sciences and Academy for Multidisciplinary Studies, Capital Normal University

Палеонтологи обнаружили самые древние ископаемые свидетельства того, что насекомые использовали мимикрию и маскировались под лишайник для защиты от хищников.

Фото: Smithsonian Tropical Research Institute
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Исследование опубликовал журнал eLife, а краткий отчет о нем приводит Phys.org. Палеонтологи описали необычную способность мезозойской златоглазки возрастом 165 миллионов лет.

Она буквально имитировала лишайник, существовавший в тот же период времени. Это была стратегия выживания, которой многие насекомые следует и сейчас, притворяясь, например, листьями и веточками. Однако в данном случае ученым удалось найти самый ранний в истории планеты пример мимикрии.

Исследование считают, что златоглазка вида Lichenipolystoechotes имитировала ископаемый лишайник Daohugouthallus, чтобы скрыться от хищников. Это указывает на то, что система мимикрии лишайников и насекомых была хорошо развита в середине мезозойского периода.

"Поскольку изображения лишайников почти отсутствуют в палеонтологической летописи, до сих пор было неясно, когда и как впервые возникла мимикрическая связь между ними и насекомыми, - говорит ведущий автор работы Хуэй Фанг из пекинской Академии междисциплинарных исследований. - Ключом к ответу на этот вопрос является обнаружение ранних примеров "лишайникового" насекомого и одновременно встреченных с ним ископаемых лишайников".

Фото: Пресс-служба Сочинского национального парка
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Богатые ископаемые "залежи" команда исследователей обнаружила на доисторическом участке Даохугоу 1 во Внутренней Монголии на северо-востоке Китая. Сначала там был обнаружен окаменелый лишайник возрастом 165 миллионов лет. А при его анализе ученые выявили два вида златоглазок такого же возраста, весьма напоминающих сам лишайник.

Команда задокументировала эту связь, детально описав структурное сходство и измерения параметров находок. Результаты говорят о том, что златоглазки отдыхали в лишайнике. А безопасность им обеспечивало поразительное внешнее сходство с этой средой обитания.

"Наши результаты показывают, что 165 миллионов лет назад на северо-востоке Китая существовала микроэкосистема, состоявшая из лишайников и насекомых, - считает соавтор работы Юнцзе Ван. - Это добавляет новые знания к нашему текущему пониманию взаимодействия между насекомыми и их окружением в мезозойскую эру. Предполагаем, что впереди нас ожидает еще много интересных открытий о взаимоотношениях насеокомых и окружавшей их среды".

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