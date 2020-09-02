Назван самый популярный смартфон в России. И это не Xiaomi

Самый желанный в России смартфон имеет аккумулятор емкостью от 3500 до 4500 мАч, модуль NFC и 64 гигабайта постоянной памяти - именно за такими характеристиками охотятся отечественные покупатели, говорится в сообщении "Яндекс.Маркета".

Наиболее популярным среди пользователей сервиса смартфоном стал Samsung Galaxy A51, который в среднем стоит около 18 тысяч рублей. Второе и третье места заняли прошлогодние аппараты Xiaomi - Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro. Пятерку лучших замыкают две модификации iPhone 11 - с 64 и 128 Гб памяти.

Согласно исследованию "Яндекс.Маркета", в этом году россияне готовы потратить на покупку смартфона около 20 тысяч рублей, ноутбука - 56 тысяч рублей.

Наибольший спрос приходится на ноутбуки от Asus, Lenovo и HP, однако список самых популярных моделей возглавили Apple MacBook Air 13 Mid 2017 и MacBook Pro 16. Места с третьего по пятое достались Asus VivoBook 15 X512, MacBook Pro 13 и Asus TUF Gaming FX505.