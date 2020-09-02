Никаких обнимашек: врач дал советы для школьников

Родители отправили детей в школу, но многих не отпускает страх: а вдруг ребенок заболеет коронавирусом? Ведь в учебном классе риск заражения может повышаться. Однако врачи считают, что многих проблем со здоровьем можно избежать.

- Не стоит бояться ежегодных "простудных" инфекций. Ребенок должен болеть и получать иммунитет. Ежегодно с момента рождения, особенно в осенне-зимний сезон, организм ребенка подвергается вирусным атакам. Всегда были ОРВИ, вызванные в том числе коронавирусами, аденовирусами, ротавирусами, всегда был вирус гриппа. И они никуда не ушли, - заявил врач-педиатр Евгений Тимаков.

Для профилактики и укрепления здоровья доктор советует обеспечить ребенку правильный режим и активный здоровый образ жизни. Врач считает необходимым снизить на первое время количество дополнительных занятий. У школьника обязательно должно быть большое количество прогулок на свежем воздухе и времени для сна. Закаливание - поможет укрепить организм.

Обязательно необходимо правильно организовать питание - необходимо ежедневное горячее блюдо.

- Расскажите, почему в школе не стоит играть в "обнимашки", потому что вирус передается как раз при тесном контакте. Сделайте ребенку прививку от гриппа, - заявил aif.ru врач.