Александр Новак: Спрос на топливо в России почти восстановился

Внутренний спрос на топливо восстановился до 85-90% от докризисного уровня и сохраняется положительная динамика.

Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак на совещании с правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, изменения цен на нефтепродукты в России не выходят за пределы инфляции. Ведомство продолжает непрерывный мониторинг и следит за обеспечением внутреннего рынка необходимым количеством нефтепродуктов, чтобы не было давления на цены.

Инфляция за семь месяцев составила около 3%, а цены на бензин выросли примерно на 1,4-2%, на дизельное топливо также в пределах инфляции, подчеркнул Новак.