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02.09.2020 16:08
Рубрика: Экономика

Александр Новак: Спрос на топливо в России почти восстановился

Текст: Сергей Тихонов
Внутренний спрос на топливо восстановился до 85-90% от докризисного уровня и сохраняется положительная динамика.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак на совещании с правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия в августе увеличила добычу нефти на 5,1%

По его словам, изменения цен на нефтепродукты в России не выходят за пределы инфляции. Ведомство продолжает непрерывный мониторинг и следит за обеспечением внутреннего рынка необходимым количеством нефтепродуктов, чтобы не было давления на цены.

Инфляция за семь месяцев составила около 3%, а цены на бензин выросли примерно на 1,4-2%, на дизельное топливо также в пределах инфляции, подчеркнул Новак.

Экономика Отрасли Нефть и газ

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