Нового премьера Японии определят 14 сентября

В Японии 14 сентября состоятся выборы нового председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), который соответственно и займет должность премьер-министра страны. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Руководителя политической силы определят депутаты верхней и нижней палат парламента от ЛДП, а также по три делегата от региональных ячеек партии из всех 47 префектур островного государства. Таким образом, в волеизъявлении примут участие 535 человек.

Практически никто не сомневается, что новым премьером Японии станет действующий генсек кабмина Ёсихидэ Суга. Политик должен официально объявить о своем выдвижении сегодня в течение дня. Суга уже заручился поддержкой пяти из семи существующих в японском парламенте фракций ЛДП и нескольких десятков своих соратников по партии, которые не входят ни в одну из фракций.

Кроме того, о намерении побороться за должность заявили глава политсовета ЛДП, экс-министр иностранных дел Японии Фумио Кисида и бывший генсек ЛДП Сигэру Исиба. Для обоих участие в гонке, скорее всего, станет подготовкой к новому этапу соперничества за премьерское кресло. Дело в том, что избранный в сентябре руководитель ЛДП будет стоять у руля партии около года, после чего будут организованы очередные выборы.