Новости

Акционерным компаниям разрешат проводить общие собрания дистанционно 09:53
Вирусолог рассказал, когда можно отказаться от защитных масок 09:31
В Москве еще 1359 пациентов вылечились от коронавируса 09:11
Организаторы отменили Минский международный кинофестиваль "Северное сияние" 09:06
В Совфеде прокомментировали слова Тихановской о Крыме 09:01
Международный форум БИОТ 2020 пройдет в Москве в декабре 09:00
В Японии обсуждают всеобщую и бесплатную вакцинацию граждан от COVID-19 08:59
Нового премьера Японии определят 14 сентября 08:47
Владимир Путин может выступить на юбилейной сессии ООН 08:40
Полузащитник Спартака" Тиль на правах аренды перейдет во "Фрайбург" 08:34
Александрова обыграла трехкратную чемпионку US Open Клейстерс 08:25
Медведев без проблем вышел во второй раунд US Open 08:02
Делом убитого в Бугульме бизнесмена Деданина займутся столичные следователи 07:28
В Камбодже умер главный палач Пол Пота 07:20
Мишустин направил 34,3 млрд рублей на пособия детям 06:55
Гидрометцентр: Maysak принесет сильные дожди в ряд регионов страны 05:55
Пентагон объявил об успешном испытании гиперзвуковых крылатых ракет 05:46
Бразильянка установила рекорд по длительности заражения COVID-19 05:24
NYT: Байден собрал за месяц рекордную сумму пожертвований 05:05
Забайкальский авиатор попал в Книгу рекордов России 04:54
Цукерберг выделил 300 млн долларов на проведение безопасных выборов в США 04:40
ФБР проверит информацию о пролетевшем рядом с лайнерами мужчине 04:33
В Японии почти 120 авиарейсов отменено из-за тайфуна 04:10
Жириновский привился от коронавируса 03:45
США признали превосходство Китая в трех военных областях 03:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Школьники и студенты в регионах могут ездить в электричках со скидкой
Школьники и студенты в регионах могут ездить в электричках со скидкой
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
02.09.2020 08:47
Рубрика: В мире

Нового премьера Японии определят 14 сентября

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии 14 сентября состоятся выборы нового председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), который соответственно и займет должность премьер-министра страны. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Лавров: Россия готова к максимальному сотрудничеству с Японией

Руководителя политической силы определят депутаты верхней и нижней палат парламента от ЛДП, а также по три делегата от региональных ячеек партии из всех 47 префектур островного государства. Таким образом, в волеизъявлении примут участие 535 человек.

Практически никто не сомневается, что новым премьером Японии станет действующий генсек кабмина Ёсихидэ Суга. Политик должен официально объявить о своем выдвижении сегодня в течение дня. Суга уже заручился поддержкой пяти из семи существующих в японском парламенте фракций ЛДП и нескольких десятков своих соратников по партии, которые не входят ни в одну из фракций.

Кроме того, о намерении побороться за должность заявили глава политсовета ЛДП, экс-министр иностранных дел Японии Фумио Кисида и бывший генсек ЛДП Сигэру Исиба. Для обоих участие в гонке, скорее всего, станет подготовкой к новому этапу соперничества за премьерское кресло. Дело в том, что избранный в сентябре руководитель ЛДП будет стоять у руля партии около года, после чего будут организованы очередные выборы.

В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

Владимир Путин может выступить на юбилейной сессии ООН
Мишустин направил 34,3 млрд рублей на пособия детям
Власти Греции объявили об открытии границы для россиян с 7 сентября
Меркель: "Северный поток-2" будет достроен несмотря на угрозы США
В столицах регионов России стартует досрочное голосование
Масштабные акции протеста охватили столицы и крупные города по всему миру
Кто из кандидатов имеет наибольшие шансы стать новым премьером Японии