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2 сентября 2020 г.

Постановление правительства Новосибирской области от 2 сентября 2020 года № 371-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", предложениями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (письма от 01.09.2020 № 001/001-8002-2020, от 01.09.2020 № 001/001-8018-2020) Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующие изменения:

1. Преамбулу после слов "от 21.08.2020 № 54-00-01/001-7606-2020" дополнить словами ", от 01.09.2020 № 001/001-8002-2020, от 01.09.2020 № 001/001-8018-2020".

2. Абзац четвертый подпункта 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"работы аттракционов на открытом воздухе, проведения официальных спортивных соревнований без участия зрителей (за исключением официальных профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта, на которые допускаются зрители в количестве не более 25 процентов от общей вместимости места проведения соревнований при условии соблюдения социального дистанцирования).".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников



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