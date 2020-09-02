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02.09.2020 05:11
Рубрика: Спорт

А судьи кто?

Новый сезон российского чемпионата изобилует судейскими скандалами
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Неделя № 196(8250)
Почти после каждого тура чемпионата России по футболу эксперты, игроки и тренеры ругают судей. И не только в нашей стране. Однако в новом сезоне работу рефери обсуждают как-то неприлично много. О чем говорить, если уже две команды - московский "Спартак" и "Уфа" - грозились сняться с первенства?
Видеоповторы, увы, пока не очень помогают футбольным арбитрам. Фото: РИА Новости www.ria.ru Видеоповторы, увы, пока не очень помогают футбольным арбитрам. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Видеоповторы, увы, пока не очень помогают футбольным арбитрам. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Причем высказывались в подобном ключе не простые люди, а владелец "красно-белых" Леонид Федун и председатель совета директоров уфимской команды Ростислав Мурзагулов.

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Даже внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) не способствовало уменьшению критики судей. Наоборот - ее стало еще больше.

Действительно ли эта проблема глобальная и чем наши рефери отличаются от европейских коллег, рассуждает известный комментатор телеканала "Матч ТВ" Константин Генич:

- Проблема есть, но она не такая большая. Просто сейчас модно во всем критиковать арбитров, обвинять их в чем-то. Хотя вот, к примеру, никто не говорит о блестящей работе Сергея Карасева в принципиальном матче между "Спартаком" и "Локомотивом". Что касается заявления "Уфы" после встречи с "Ростовом" - это просто писк в пустыне. Я смотрел эту игру и ничего криминального в действиях Вилкова не заметил. Удаление Кротова было. Есть же контакт значительный, а есть незначительный. Я вот когда готовился к дерби "Спартака" с "Локомотивом", наткнулся на высказывания Леонида Федуна девятилетней давности. Еще в 2011 году он грозился снять "Спартак" с чемпионата. Прошло столько времени - а риторика не изменилась. Я вот Примеру часто комментирую и могу сказать, что испанские судьи - это диагноз.

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Но в Европе понимают: если рефери ошибся, то сделал это непреднамеренно. Ну вот так он видит момент. К примеру, в конце прошлого сезона в Испании в пользу "Реала" частенько назначались пенальти. "Барселона" негодовала, но что-то я не припомню, чтобы руководители каталонцев допускали себе такие заявления, как это делают владельцы наших клубов. В этом главное отличие.

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