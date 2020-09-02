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Nvidia выпустила видеокарту, которая в России стоит больше 137 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
02.09.2020,  
15:36
Новые видеокарты Geforce RTX 30. Фото: Nvidia Новые видеокарты Geforce RTX 30. Фото: Nvidia
Новые видеокарты Geforce RTX 30. Фото: Nvidia

Компания Nvidia представила новое поколение игровых видеокарт Geforce RTX 30. Старшая модель Geforce RTX 3090 Founders Edition обойдется российским покупателям в баснословные 136990 рублей, сообщается на официальном сайте производителя.

Новые видеокарты Geforce RTX 30. Фото: Nvidia

Цены на модель попроще - Geforce RTX 3070 - стартуют от 45,5 тысячи рублей. Средняя модификация Geforce RTX 3080 обойдется в 63,5 тысячи рублей.

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В сообщении Nvidia говорится, что новое поколение видеокарт до двух раз мощнее предыдущего и в 1,9 раза энергоэффективнее.

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