О чем хотят сказать россияне белорусам?

Народы, издревле родные; две сестры; братушки - так говорят про Беларусь и Россию. По официальным данным, в России проживает сейчас около полумиллиона этнических белорусов, по неофициальным - более пяти миллионов. И сегодня, когда белорусский народ переживает непростые времена, когда звучат призывы лишить статуса государственного русский язык в Беларуси, душа болит и у России. Мы видим это по количеству писем и обращений в нашу редакцию. А потому предложили читателям-россиянам напрямую обратиться к братьям-белорусам, написав письмо другу. Мы публикуем несколько таких писем - из Владивостока, Благовещенска, Екатеринбурга, Томска, Краснодара, Астрахани и Калининграда. За каждым из них - реальная человеческая судьба, в каждом - боль, тревога, надежда на то, что у родного, пусть и лично незнакомого им белоруса, все в жизни наладится.

"Родные мои, надо искать выход..."

С Раисой Берестень - самой известной в Астрахани предпринимательницей-белоруской - мы познакомилась, когда готовился репортаж о высадке на полях НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства раннеспелого белорусского картофеля "Уладар". Раиса Алексеевна переехала в Астрахань почти 20 лет назад из поселка в Брянской области Телеханы. И сразу же начала "укреплять связи": с ее легкой руки в городе открылись магазины белорусских продуктов, мебели и трикотажа. Сейчас Раиса Берестень возглавляет комитет по внешнеэкономической деятельности Астраханской торгово-промышленной палаты. Она, не раздумывая, откликнулась на предложение "СОЮЗа" написать письмо на родину. Вот таким оно получилось.

"Дорогие братья Игорь, Леонид, сестра Светлана, близкие, друзья и все-все жители моей родной Беларуси!

Я всех вас поддерживаю и очень за вас переживаю. Хоть я и переехала в 2001 году в Астрахань, но продолжаю любить свою малую родину, где прожила 40 лет, где похоронены мои мама и папа.

Вы ведь знаете, что все эти годы я поставляю в Астрахань белорусские товары: молочку, косметику, мебель, картофель. А назад в Беларусь вожу астраханскую рыбу. И несмотря на такую обстановку, мне уже пришла заявка на очередную партию, сказали: "Все берем!" Предприятия, с кем я сотрудничаю, все работают, слава богу! И пускай так и будет.

На речную рыбу в Беларуси самый большой спрос: обычно в путину мы отправляем три-четыре 20-тонные фуры в неделю, в сезон - около 400 тонн. И, несмотря на то что Беларусь славится своим картофелем, уже много лет Полоцк и Минск ранний картофель покупает в Астраханской области, потому что созревает он здесь уже в июне. А поздний картофель, наоборот, Астрахань в Беларуси покупает.

Родные мои, я желаю всем нам: пускай быстрее все утихомирится, и я смогу наконец приехать. Планировала поездку этим летом на могилу родителей, а вон как все обернулось. Но будем надеяться на хорошее. Мое кредо: "Что бы ни случилось - иди вперед". Знаете, сколько было в моей жизни кризисов? Всегда есть выход, и его надо искать.

Ваша Раиса Берестень, уроженка Витебской области".

"Ближе белорусов у нас никого нет"

Дальневосточный Благовещенск внимательно следит за неровной кардиограммой последних событий, которые происходят в Беларуси.

Звоню директору старейшего и авторитетного завода "Амурский металлист" Сергею Фурсову. Говорю, что интересно мнение рабочих, что бы они хотели сказать своим братьям-белорусам.

- В три часа после полудня будет 15-минутный перерыв, подъезжай, с кем хочешь, с тем и разговаривай, - отвечает мне Сергей Александрович.

Без четверти три я уже на заводской проходной. Прохожу в один из цехов.

- Мужики, интересно ваше мнение. Вот представьте, что перед вами рабочие из "Гомсельмаша", например. Что бы вы им сказали? - перекрикиваю я шумные станки.

- А можно мы втроем скажем, а вы там уже сами разберетесь? - предлагает Алексей Медведев. - На мой взгляд, ближе белорусов у нас никого нет. У меня тесть - чистый белорус, это же золотой человек. Что ни попросишь - всегда поможет. И это не только меня касается, он со всеми такой.

- А я несколько лет работал в якутском Бодайбо, на золотодобывающем предприятии.

Со мной белорусы в одной бригаде работали. Это были трудяги, каких еще поискать. Честные, совестливые мужики. В одной бане мылись, жили в соседних модулях, - подхватывает Андрей Пьянников.

- Моего батю привезли сюда ребенком из Гродненской области, - вступает в разговор Виктор Мартынович. - Я сам, получается, наполовину белорус. Смотрю все в интернете и по телевизору на эти митинги. То, что там происходит, - это сугубо внутреннее дело Беларуси, если кто-то туда со стороны полезет, это уже будет война в чистом виде. Понимаете, междоусобицы - это очень плохо. Жизнь простых людей от них лучше не становится. Это уже не раз доказано жизнью. Ясно, что кто-то за этим стоит и стравливает народ. Эти "кто-то" будут в шоколаде, а простые люди останутся в разрухе. Все подстрекатели, все эти гребаные гапоны кормятся от трудового народа. Если мы с белорусами друг друга потеряем, нам это внуки не простят. Ну сами посудите: деды наши такую страшную войну выиграли, а внуков их растащить хотят. Ну куда это годится? Само слово "белорусы" само за себя говорит. Белые русы. Русы! Понимаете? Братья они. А братьям только добра и желаю, - резанул ладошкой воздух Виктор Мартынович.

Вот так и поговорили. Привожу их слова буква в букву. По-другому не могу - мы живем в маленьком городе…

Само слово "белорус" ассоциируется с добром, умением сопереживать, быть рядом в беде и радости

"Мама сказала, что мы говорим на одном языке..."

Калининградская область, как и Беларусь, находится в сердце Европы. Неудивительно, что самый западный российский регион и братскую страну связывают прочные экономические связи. Но самое главное - здесь едва ли не каждый десятый житель - этнический белорус. А у остальных есть друзья в Беларуси.

Молодая мама Татьяна Дейнек работает акушеркой в калининградском роддоме. Она никогда не была в Беларуси, но молодую женщину многое связывает с этой страной. Так получилось, что письмо другу захотела написать и десятилетняя дочка Татьяны Арина. Получилось целых два письма братьям-белорусам от семьи Дейнек.

"Дорогие белорусы, я вам искренне сопереживаю, - пишет Татьяна. - У меня есть белорусские корни - по отцу. Есть много друзей этнических белорусов. Я очень много хороших вещей слышала о белорусской медицине. Да и сама планирую воспользоваться помощью ваших докторов. Хочу, когда появятся свободные деньги, поехать в Центр микрохирургии глаза в Минск на коррекцию зрения. Все белорусы, которых я знаю, замечательные добрые работящие люди. До слез обидно, что именно такие люди сейчас страдают. Я одна воспитываю дочь, плачу ипотеку. Очень сильно помогает моя мама, но иногда, знаете, бывают такие моменты, когда силы покидают, опускаются руки. Но я смотрю новости и понимаю - все у меня хорошо. И у вас, друзья-белорусы, все будет хорошо. У вас есть столько сил, столько добра друг к другу. Только держитесь, пожалуйста, и знайте, что в Калининграде, на самом западе России, у вас много друзей. Дейнек Татьяна, 30 лет".

Таня прислала мне письмо по электронной почте. А вот десятилетняя Арина взяла ручку и бумагу. И вот что из этого получилось:

"Дорогой белорус! Я тебя не знаю. Я никогда не была в Беларуси. Но мама сказала, что мы с тобой говорим на одном языке. То есть мы сможем дружить, когда познакомимся. Мама говорит, что сейчас ты не веселишься. Я надеюсь приехать когда-нибудь к тебе в гости. Или ты приедешь ко мне. И мы будем веселиться, потому что все будет хорошо. Надеюсь, у тебя все наладится.

Дейнек Арина, 10 лет".

Слова поддержки шлют сегодня белорусам тысячи россиян из самых дальних уголков страны. Фото: Photoxpress

"Нам нужен мир и диалог..."

В Томской области (да и во всей Сибири) - огромное количество жителей с белорусскими корнями. Их предки оказались здесь во время столыпинских реформ, а потомки могли бы не знать ни слова по-белорусски, если бы не такие люди, как Любовь Александровна Адаскевич. Она объехала, наверное, все школы в томских деревнях, где когда-то жили переселенцы, и она так рассказывает современным мальчишкам и девчонкам о белорусской культуре, что не влюбиться в этот народ невозможно. Ее ответственность и сила духа невероятны. В 2016 году по дороге в томское село, где было запланировано очередное выступление перед ребятами, случилась авария. Машина, в которой ехала Любовь Адаскевич, слетела с дороги и перевернулась, двери были заблокированы. Но наша героиня буквально выцарапалась оттуда, ломая ногти об замки, вызвала подмогу, и выступление началось без опоздания. И никто из зрителей никогда не поверил бы, что она только что была на волосок от гибели… Именно в тот день мы с ней и познакомились, и теперь, когда заходит речь о белорусах, в памяти всплывает этот случай. Откликнувшись на нашу просьбу, Любовь Адаскевич написала вот такое трогательное послание:

"Дорогой мой добрый друг и одноклассник Володенька! Вот ведь совсем недавно, в прошлом году, мы встречались в Беларуси. Я редко сейчас бываю на Родине, годы, здоровье… Для меня Беларусь - мой первый и родной дом, мои родные, мои друзья. Мой родной язык, на котором я думаю. Учу ему белорусов, волей случая оказавшихся вне исторической родины. Мы все вместе здесь, в России, большая семья, несущая знания об истории и культуре нашего народа. Поверь мне, что россияне любят и понимают нас. Интересуются всеми мероприятиями, которые мы здесь проводим. Единение и понимание всегда поднимает в одном порыве любви народов друг к другу в больших залах. Мы вместе. Так было всегда. Слово "белорус" для меня всегда ассоциируется с добром, умением сопереживать, способным помочь, быть в беде и радости рядом. Я люблю свой народ. Живя в России, я поняла, что у народов Беларуси и России одна культура, одна история. Разделить нас - значит утратить свои корни, свои возможности для развития не только культурных, но и экономических связей. Мой дорогой друг, сегодня ты, как ученый, должен понимать, что все, даже научные разработки, реализуются вместе. Я называю себя россиянкой, так как прожила на сибирской земле большую часть моей жизни. В разное время я по-разному чувствовала себя на своей исторической родине. Были ведь периоды полного разрыва, и, приезжая, я боялась говорить по-русски… В спину звучало, мол, уехала, и делать тебе здесь нечего… В России моя белорусская речь воспринимается с огромным интересом. Никто не запрещает мне нести культуру, язык в России. Здесь говорят: мы - неделимы, мы - один народ… Пишу так много, потому что вижу, как пытаются извне разрушить нашу кровную связь. Наши устоявшиеся веками отношения… Так хочется сказать всем, кто оказался по разные стороны в Беларуси: мира всем и понимания. Почему-то все обостряется и все ищут правых и виноватых и поддержки в ЕС, думая, что там все просто идеально. Страна разделилась. Только мир и диалог не дадут уронить нашу Радзiму.

Любовь Адаскевич, председатель Национально-культурной автономии белорусов в Томской области".

"Хочу увидеть и обнять однополчан-афганцев..."

В августе в Осиповичах Могилевской области установили памятник отдельному 345-му парашютно-десантному полку - боевую машину пехоты.

- В прошлом году нашему полку исполнилось 75 лет, - делится председатель Союза десантников России по Уральскому федеральному округу екатеринбуржец Евгений Тетерин. - Полк сформировали в 1944 году в поселке Лапичи Осиповичского района Могилевской области. С однополчанами, живущими в Беларуси, мы решили: к этой дате там надо установить памятный знак, а потом должен появиться и памятник. По городам России мы ставим боевые машины десанта, в Беларуси установили БМП. Огромное спасибо Жене Котельникову-Добротворскому, всем мужикам-однополчанам!

...Пожалуй, даже среди молодых людей всех государств бывшего СССР нет тех, кто не знал бы о героизме десантников 345-го: один из боев полка в Афганистане, а точнее, его 9-й роты, Федор Бондарчук отразил в популярном фильме. По большинству деталей художественная версия существенно отличается от реального события. На самом деле 9-ю роту никто не бросил, к ней вовремя пришли на помощь однополчане; в живых остался не один боец, как в фильме, а тридцать три. Но фильм точен по сути: десантники проявили великую силу духа. Двум из них посмертно присвоили звания Героев Советского Союза. Это командир отделения Вячеслав Александров, родившийся под Оренбургом, и пулеметчик Андрей Мельников из Могилева.

- Ветераны войны в Афганистане не разделяют пространство бывшего СССР на разные страны, - говорит кавалер нескольких боевых наград Евгений Тетерин. - Несмотря на политические дрязги, мы продолжаем дружить. Как мы были братьями по оружию, так навсегда ими и останемся. У меня много однополчан, друзей в Беларуси, и, чтобы кого-то не обидеть, обращусь ко всем сразу: здоровья! И мирного неба - как бы пафосно это ни звучало! Кто прошел войну, тот никогда не захочет пережить ее еще раз, потому что знает, что такое утрата друга. К сожалению, политики развязывают войны, а солдатам приходится либо обороняться, либо выполнять чьи-то приказы. Не идите в политику - занимайтесь добрыми делами. Не забывайте историю, не позволяйте ее переписывать. Так хочу увидеть и обнять вас всех!

"Я обязательно до вас доеду..."

Автор этого письма - девятилетний Степа Гузенко из Владивостока. Писать письмо ему помогала бабушка.

"Здравствуй, неизвестный юный друг из Беларуси!

Я живу во Владивостоке и в этом году иду в третий класс гимназии. Перед первым сентября мне и моим друзьям со двора бабушка, мама и папа устраивают праздник. Пекут пирог и покупают что-нибудь вкусненькое, и мы гуляем. В этот раз нам всем понравилось мороженое, которое купила бабушка. Это было мороженое пломбир между двумя вафельками. В вафельных стаканчиках мороженое я ел, но такое с вафлями с двух сторон попробовал впервые. Когда посмотрели на этикетку, увидели, что оно привезено из Беларуси.

И мама с папой начали вспоминать, что они как-то были в Минске еще до моего рождения. Им очень понравился город, такой большой и красивый. И что была война, и как сражались белорусские партизаны, которых у вас было очень много. Бабушка показала мне Беларусь на карте. Это очень далеко от нас. Еще папа сказал, что мы с вами родные народы. И еще мне рассказали, что любимая еда белорусов - драники. Это оладушки из картофеля. Мама нашла в интернете рецепт драников и пошла готовить. Если у нее получится, я попробую драники впервые.

Бабушка еще рассказала, что, когда она была молодой, был такой белорусский ансамбль "Песняры". И она под их песню "Я не могу иначе" в первый раз поцеловалась с одноклассником в сельском клубе.

Я решил, что, когда вырасту, буду много путешествовать и обязательно доеду до Беларуси.

До свидания, Степан Гузенко".

личное

Полюбить Белоруссию просто...

Кубанский казачий хор давно стал визитной карточкой региона. Имя руководителя прославленного коллектива, Виктора Захарченко, тоже легенда, причем не только кубанская. Хор объехал все континенты, а его руководитель - народный артист России, Украины, дважды лауреат Государственной премии РФ, - обладатель множества наград. Большинство из них находятся в музее Кубанского казачьего хора, но некоторые награды Виктор Гаврилович хранит у себя. Среди них - белорусский орден Франциска Скорины, врученный Захарченко в 2008 году "за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности". Казачий маэстро, как называют на Кубани Захарченко, очень гордится этим орденом:

- Оценка людей много значит. Поэтому не могу понять и принять поступок своего коллеги, скрипача и дирижера Владимира Спивакова, публично отказавшегося от ордена Франциска Скорины, которым его наградил президент Беларуси Александр Лукашенко. Убежден, что разбрасываться такими наградами просто грешно. Франциск Скорина РПЦ канонизирован как святой, орденом его имени отмечаются гуманитарные и просветительские заслуги наших современников. Эта награда вручается от имени государства. Как бы мы ни относились к отдельным государственным деятелям, нашу общую историю нельзя перечеркивать.

...И вдруг неожиданно Виктор Гаврилович запел на мове: "Палюбiщь Беларусь вельмi проста / Трэба толькi прыехаць сюды...

- Эту песню я написал много лет назад, - пояснил он. - А теперь мне говорят, что в Беларуси ее считают народной. И я очень рад этому. Ведь любой композитор мечтает, чтобы его произведение считали народным". А когда я попросила Захарченко обратиться с посланием к белорусским друзьям, он начал его так:

- Дорогие братья и сестры! Хотя у каждого из нас свои особенности и различия, гораздо больше того, что нас объединяет. Я это понял, когда был художественным руководителем Сибирского русского народного хора. Тогда, 55 лет назад, я начал записывать славянские песни и обряды, которые сохранили переселившиеся сюда народы. В одной из сибирских деревень компактно проживали белорусы. У них я записал свадебные обряды и недавно, уже здесь, на Кубани, издал их в одном из 18 томов своей монографии. А тогда, полвека назад, мы вместе выступали с белорусским хором имени Цитовича в Колонном зале Дома союзов в Москве. А уже вскоре мы встретились в Минске, куда сибиряки приехали с концертами. А с тех пор как 45 лет назад я возглавил Кубанский казачий хор, этим встречам несть числа. Мы объехали с концертами всю Беларусь. И везде нас встречали полные залы и объятия друзей.

- У меня в Беларуси много друзей и учеников, - продолжает Захарченко. - Один из них - Максим Павлов. Когда я услышал в его исполнении народные духовные стихи "Грешный человече" и "Плач Адама", то сразу понял, что он настоящий носитель белорусского фольклора. Вскоре пригласил Максима на Кубань, где мы записали его песни. Сейчас вышло несколько наших совместных дисков. Максим с огромным успехом выступает на лучших мировых сценах, а я горжусь своим талантливым учеником... То, что сейчас происходит в республике, безусловно, вызывает тревогу. Не дай бог, чтобы в этих раздраях возникли майданы, подобные украинским. Надеюсь, их печальный опыт - урок белорусам. Верю, что верх возьмет глубинная корневая связь, объединяющая веками наши братские народы.