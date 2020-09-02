Пенсионное удостоверение и программу реабилитации инвалидов переведут в цифровой формат

Со следующего года пенсионное свидетельство по желанию гражданина будут оформлять в электронном виде, а индивидуальную программу реабилитации инвалида полностью переведут в цифровой формат. Опубликованы соответствующие постановления правительства.

Как напоминают в Пенсионном фонде, уже более пяти лет вместо пенсионных удостоверений граждане получают справку о назначении пенсии. Она выдается на листке формата А4 и считается таким же официальным документом, как и пенсионное удостоверение. В ней указаны фамилия, имя и отчество пенсионера, дата рождения, номер СНИЛСа, наименование подразделения ПФР и размер пенсии. Но уже и она в большинстве случаев становится лишней, потому что при оформлении льгот никакого значения не имеет. Вся информация о статусе пенсионеров содержится в электронной системе Пенсионного фонда и запрашивается учреждениями в порядке межведомственного взаимодействия.

Именно поэтому со следующего года вводится электронное пенсионное свидетельство. По сути, это будет та же справка, только оформленная в электронном виде, ее направят в личный кабинет гражданина на портале госуслуг. По желанию пенсионер по-прежнему сможет получить документ на материальном носителе. В постановлении не уточняется, останется ли он бумажным или будет пластиковым, как предполагалось ранее. Однако предусматривается, что выдаваться должен с фотографией пенсионера, а помимо фамилии, имени и отчества владельца содержать страховой номер индивидуального лицевого счета, информацию о виде назначенной пенсии и сроке, на который она оформлена. Сумма пенсии больше прописываться в нем не будет.

Ко всему прочему, этот год стал переходным по переводу в цифровой формат индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалидов. Бумажный документ с января 2021 года полностью отменяется. При желании гражданина его, конечно, распечатают и выдадут на руки, но юридической силой будет обладать только электронный вариант, который хранится в Федеральном реестре инвалидов, где размещаются все сведения из документов, подтверждающих факт установления инвалидности.

Воспользоваться им могут как сами граждане - для получения всей необходимой информации, так и органы власти - для качественного и своевременного оказания услуг людям с ограниченными возможностями. Информация в Федеральном реестре инвалидов формируется на основе поступающих данных из Пенсионного фонда, Федерального бюро медико-социальной экспертизы, Федерального медико-биологического агентства, Фонда социального страхования России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Федеральной службы по труду и занятости России, Министерства здравоохранения, а также от региональных органов власти.