Закон Орловской области от 2 сентября 2020 года № 2514-ОЗ "Об установлении в Орловской области на 2021 год величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи"

Принят Орловским областным Советом народных депутатов 28 августа 2020 года

Статья 1

Установить в Орловской области на 2021 год величину прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", в размере 8917 рублей.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Орловской области А.Е.Клычков







