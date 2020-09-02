Организаторы отменили Минский международный кинофестиваль "Северное сияние"

Белорусский международный кинофестиваль Северных и Балтийских стран "Северное сияние" снова переносится. На этот раз из-за того, что организаторы не успевают подготовить все к проведению мероприятия в онлайн-формате. Этому помешало перебои в работе интернета.

Минский фестиваль кино должен был пройти с 21 по 27 сентября в онлайн-формате, но отключение интернета, а также высокий риск повторения такого в будущем привели к тому, что организаторы не успевают вовремя подготовиться. Новые даты кинофестиваля пока не называются.

Кинофестиваль "Паўночнае ззянне" до этого уже переносился из-за пандемии COVID-19. Первоначально фестиваль должен был пройти в офлайн-формате, потом его перенесли в онлайн и планировали транслировать через стриминговую белорусскую платформу. Традиционно на кинофестивале показывают игровые и документальные полнометражные фильмы (в этом году речь шла о короткометражных фильмах из Швеции, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Литвы, Латвии, Эстонии.) Традиционно в фестивале принимают участие кинематографисты России. В форуме участвует российский кинокритик Антон Долин.