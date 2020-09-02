Глубже не бывает

"Витязь-Д": похож на большую авиабомбу (2 тонны), но это "бомба" другого порядка. Торжество наших морских технологий. Роботизированный комплекс способен работать на глубине 13,5 км. Но таких глубин нет, поэтому его рекорд - дно Марианской впадины, 10 028 метров. Нужен военным и гражданским.

Их миллионы, а у нас "Рать"

На планете Земля летает 5 миллионов гражданских дронов и еще неизвестное число военных. И с этими стаями беспилотников надо как-то бороться.

Наш ответ: комплекс "Рать". Его радар способен обнаружить самый крохотный дрон с 3,5 км. Если беспилотник нарушает границы дозволенного, то с 2,5 км СВЧ-излучением ему выжгут "мозги". Крайний вариант: уничтожат бортовым лазером.

Испытано на себе

"Лебедь" в руке

В парке "Патриот" журналистам предложили испытать "обычный" пистолет (МПЛ: 0,8 кг, 205 мм), компактную версию (ПЛК: 0,73 кг, длина 185 мм) и почти бесшумный пистолет (с глушителем).

Если вам непонятны такие вещи, как работа автоматики по принципу короткой отдачи ствола и запирание перекосом, то и не ломайте голову. Прочь технические заумности: в конструкции этого пистолета ничего революционного, его изюминка в том, что это простая и надежная система. Ты тренированный стрелок? Отлично. Если нет - тоже не беда. Пистолет сам ляжет в руку. Хоть правше, хоть левше. Вес как у "макарова", но патрон мощнее (9х19 Парабеллум с пулей повышенной пробиваемости) и в магазине их не 8, а 14.

Если "компакт" легче обычного всего на 70 г и короче лишь на 20 мм, то стоило ли огород городить?

А потаскайте сутками в кобуре - сами ответите на свой вопрос.

"Лебедь" оснащен Пикатинни для коллиматоров и фонариков, но автор этих строк - поклонник оружейного минимализма. Голосую за "компакт" без обвеса.

Ну а пистолет с глушителем - он, понятно, не для всех. Пусть "глушат" те, кому положено.

Мираж 4х4

Новая версия бронеавтомобиля "Тигр": машина для особо тяжелых климатических условий, в первую очередь - для пустыни.

Сразу возникают зрительные ассоциации: Сирия, раскаленный песок, бронемашины из всех стволов отбивают нападение на конвой исламских радикалов... Все верно. Новенький "Тигр-багги" будет и там. Но пригодится эта машина также и в горах, и в степи. Да везде! Маневренная, проходимая (колесная формула 4х4, легко берет вертикальную стенку в 1,2 м), приличный запас хода (до 1000 км). Причем среди западных одноклассников этот термин означает расстояние от заправки до заправки. А если нет заправки - беда. А вот в бак русского "Тигра" можно залить все, что горит. Дизтопливо, бензин, да хоть спирт. Вывезет и довезет! Заливать такую смесь, конечно, не норма, но на войне надо выжить и выполнить поставленную задачу. Многотопливный дизель это позволяет. А все остальное - лирика.

Его основные задачи: сопровождать конвои, вести разведку, совершать глубокие рейды по вражеским тылам.

Вообще, классический "Тигр" - машина достаточно тяжелая, в топовых версиях до 8 тонн. А вот багги облегчена до 5500 кг. Пять человек сидят в травмобезопасных креслах. Улучшена противоминная защита. На крыше - 12,7-мм пулемет "Корд", по бокам - три 7,62-мм "Печенега". Несет гранатометы и переносные ЗРК.

Возникает резонный вопрос: у багги нет дверей и крыши, то есть у экипажа меньше брони? Да, меньше. Но здесь иная концепция. Пока противник наводит на тебя пушку - ты лихо заходишь ему в тыл и прожигаешь корму из гранатомета. Машина уверенно разгоняется до 120 км/ч, двигатель - ярославский турбодизель 240 л.с. Освоить несложно: коробка-автомат. И еще одно качество - шарм. Среди бронемашин в "Патриоте" Сергей Шойгу выбрал именно "Тигр-багги". Министр сел за его руль вместе с начальником генштаба Валерием Герасимовым, долго что-то увлеченно обсуждали...

Роботов пошлют на "Кавказ"

Министр обороны Сергей Шойгу.

Министр обороны Сергей Шойгу приказал испытать лучшие системы, показанные на "Армии-2020", на стратегических учениях "Кавказ".