От рака умер переболевший COVID-19 бывший солист "Ласкового мая" Прико

В возрасте 47 лет скончался экс-солист первого состава группы "Ласкового мая" Александр Прико. Об этом только что рассказал в своем Instagram руководитель проекта, продюсер и певец Андрей Разин.

"Сегодня ушел из жизни Саша Прико. Для всех музыкантов группы "Ласковый май" это - большая потеря", - пишет музыкант, напоминая, что в коллектив Прико "когда-то привез Сергей Кузнецов" именно по его просьбе. "Вместе с Игорем Игошиным, который трагически погиб". Далее Разин уточняет, что "судьба этих ребят определилась после того, когда они попали в первый состав группы "Ласковый май".

Но затем Кузнецов оказался не согласен с тем, что группа "Ласковый май" была названа именно так, и он еще с несколькими ребятами покинул "Май" и создал проект "Мама". Достаточно известный во времена расцвета так называемой магнитофонной культуры.

Правда, не преминул кольнуть Разин, новый коллектив "не смог просуществовать без крепкого, хорошего продюсера и больше двух лет гастролей практически не было". И группа распалась.

Но Разин зла не держал. По его словам, в последнее время они часто встречались, и Прико поддерживал бывшего наставника в его конфликте с Юрием Шатуновым.

"Мы с его супругой Леной делали всё возможное, чтобы спасти Сашу, но рак не позволил нам этого сделать", - подытожил продюсер. Обещая со своей стороны сделать всё возможное, чтобы достойно похоронить музыканта.

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

2 августа Прико в тяжелом состоянии поступил с пневмонией во второе терапевтическое отделение городской больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где музыкант в последнее время жил с семьей. После перенесенной коронавирусной инфекции у Прико развился рак легкого.

Соболезнования по поводу кончины Прико также выразил в своем Instagram Юрий Шатунов.

"От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю", - написал певец.

Ранее сообщалось, что умерли бывший солист и солистка группы "Фристайл".