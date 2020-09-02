Новости

В Marvel не знают, как продолжить "Черную Пантеру" без Боузмана 21:15
Вышел русский тизер 4-го сезона "Фарго" - с датой премьеры в России 19:22
Названа точная дата премьеры второго сезона сериала "Мандалорец" 17:51
Братья Руссо хотят снять Криса Эванса в продолжении "Тайлера Рейка" 17:29
Перед смертью Борис Клюев готовился сыграть президента США 16:56

От рака умер переболевший COVID-19 бывший солист "Ласкового мая" Прико

Новости
    02.09.2020, 20:51
Текст:   Олег Усков

В возрасте 47 лет скончался экс-солист первого состава группы "Ласкового мая" Александр Прико. Об этом только что рассказал в своем Instagram руководитель проекта, продюсер и певец Андрей Разин.

"Сегодня ушел из жизни Саша Прико. Для всех музыкантов группы "Ласковый май" это - большая потеря", - пишет музыкант, напоминая, что в коллектив Прико "когда-то привез Сергей Кузнецов" именно по его просьбе. "Вместе с Игорем Игошиным, который трагически погиб". Далее Разин уточняет, что "судьба этих ребят определилась после того, когда они попали в первый состав группы "Ласковый май".

Но затем Кузнецов оказался не согласен с тем, что группа "Ласковый май" была названа именно так, и он еще с несколькими ребятами покинул "Май" и создал проект "Мама". Достаточно известный во времена расцвета так называемой магнитофонной культуры.

Правда, не преминул кольнуть Разин, новый коллектив "не смог просуществовать без крепкого, хорошего продюсера и больше двух лет гастролей практически не было". И группа распалась.

Но Разин зла не держал. По его словам, в последнее время они часто встречались, и Прико поддерживал бывшего наставника в его конфликте с Юрием Шатуновым.

"Мы с его супругой Леной делали всё возможное, чтобы спасти Сашу, но рак не позволил нам этого сделать", - подытожил продюсер. Обещая со своей стороны сделать всё возможное, чтобы достойно похоронить музыканта.

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

2 августа Прико в тяжелом состоянии поступил с пневмонией во второе терапевтическое отделение городской больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где музыкант в последнее время жил с семьей. После перенесенной коронавирусной инфекции у Прико развился рак легкого.

Соболезнования по поводу кончины Прико также выразил в своем Instagram Юрий Шатунов.

"От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю", - написал певец.

Ранее сообщалось, что умерли бывший солист и солистка группы "Фристайл".

Новости

Актера Владимира Андреева похоронили на Троекуровском кладбище 16:46
В Союзе кинематографистов рассказали об уникальном типаже Бориса Клюева 16:41
Netflix купил российский сериал "Эпидемия" и дал ему новое название 16:27
В Гильдии актеров кино вспомнили самые яркие роли Бориса Клюева 16:09
⧣ Россия
Фото: Александр Макаров/ РИА Новости
Обнародованы результаты вскрытия тела певицы Валентины Легкоступовой 15:05
Стали известны место и день похорон актера Бориса Клюева 14:38
В России появится русскоязычная версия Netflix 14:30
⧣ музыка
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Юрий Лоза отозвался на смерть Бориса Клюева и Ирины Печерниковой 13:02
Автор хита I Like To Move It Эрик Морилло скончался в 49 лет 01.09.2020
"Просто чушь собачья": Алексей Учитель о претензиях наследников Цоя 01.09.2020
⧣ утраты
Фото: РИА Новости
Стала известна причина смерти актрисы Ирины Печерниковой 13:48
"Села за стол - и всё": как умерла Ирина Печерникова 13:24