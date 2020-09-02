Отец Месси не договорился с "Барселоной"

Отец и агент лидера "Барселоны" Лионеля Месси не смог договориться с президентом клуба о снижении суммы отступных.

В среду состоялась встреча Хорхе Месси и президента "Барселоны" Хосепа Марии Бартомеу. Отец и агент Лионеля Месси надеялся, что ему удастся договориться с клубом об уходе сына из клуба. Однако этого не произошло.

Как сообщает El Mundo Deportivo, разговор Месси-старшего и Бартомеу ни к чему не привел. Клуб отказался снижать сумму отступных за игрока в размере 700 миллионов евро. Таким образом шансы Месси уйти из каталонского клуба до истечения контракта стремительно приближаются к нулю.

25 августа капитан и лидер каталонцев объявил о намерении покинуть клуб. Причем Месси планировал сделать это на правах свободного агента, воспользовавшись пунктом в контракте, который действует еще год. Однако боссы "Барселоны" отказались отпускать игрока и назвали сумму, за которую готовы это сделать - 700 миллионов евро.

В услугах аргентинца было заинтересовано несколько клубов, включая "Манчестер Сити", однако они не готовы выплатить трансферную стоимость игрока. Не исключено, что Месси придется отыграть за каталонцев еще один сезон даже вопреки его собственному желанию.