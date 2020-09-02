Сначала Турция, а потом Саудовская Аравия объявили об открытии новых крупных газовых месторождений. На фоне этих новостей традиционно начались разговоры об увеличении конкуренции и о том, какие сложности могут из-за этого возникнуть у экспорта российского газа. Если отбросить совсем дикие конспирологические теории, то эксперты сходятся во мнении, что особого влияния на мировой рынок и на поставки газа из России эти открытия не окажут.

Турция открыла месторождение в Черном море. Его запасы оцениваются в 320 млрд кубометров природного газа. Промышленную разработку участка планируется начать в 2023 году. Саудовская Аравия обнаружила два новых нефтегазовых месторождения в северной части страны. О предполагаемых объемах их запасов не сообщается, но говорится, что суммарно они позволят дополнительно добывать около 500 тысяч кубометров газа в день. Для сравнения, в день в России добывается около 1,8 млрд кубометров газа. Открытые месторождения относятся к крупным, но есть еще гигантские и уникальные. Например, запасы самого большого в России газового месторождения "Уренгойского" превышают 10 трлн кубометров. И оно такое далеко не единственное как в России, так и в мире.

Одна только Турция потребила в прошлом году 43,2 млрд (в лучшие времена более 50 млрд) кубометров газа. То есть запасов газа на открытом месторождении в Черном море хватит Турции не более чем на семь лет. И его нужно еще добыть, а также доставить на материк - ниже уровня 200 метров в Черном море находится слой сероводорода, что совсем не облегчит и не удешевит производство. "Разработка месторождения позволит сбалансировать внутренний рынок и снизить зависимость Турции от поставок газа из России, Азербайджана и Ирана.", - говорит руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. С ним согласна аналитик ИКСИ Наталья Чуркина., которая считает, что найденное месторождение может лишь дать Турции некоторую независимость в поставках газа на несколько лет, но не более.

Месторождение в Черном море лишь немного уменьшит зависимость Турции от импортного газа

В похожем положении находится Саудовская Аравия с тем лишь исключением, что она не зависит от чужого газа. "Саудовская Аравия не планирует быть экспортером газа. Газ потребляется только на внутреннем рынке, где часто нефтяные электростанции заменяются газовыми", - объяснил партнер департамента консалтинга Deloitte Йорг Дорлер.