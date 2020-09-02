Памфилова: Выборы в сентябре не нарушат учебный процесс в школах

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что регионы продумали процесс организации голосования в сентябре таким образом, чтобы оно не нарушало ход образовательного процесса в школах.

"Там, где у нас участки для голосования расположены в школах, все вопросы решены. Хочу подчеркнуть, без ущерба для школьников", - сказала она на заседании комиссии в среду.

Памфилова сообщила, что в каждом случае были "найдены формы проведения уроков на свежем воздухе, оздоровительные мероприятия, экскурсии". В ЦИК РФ считают, что оргвопросы решены "с умом, исходя из всех обстоятельств, безопасности, и не в ущерб учебному процессу".

Напомним, по решению ЦИК, в 31 одном субъекте Федерации, где назначены дополнительные выборы депутатов Госдумы, губернаторов и членов региональных законодательных собраний, голосование пройдет в течение трех дней - с пятницы 11 сентября по воскресенье 13 сентября.