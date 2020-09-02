Партия гуманитарной помощи направлена в Киргизию из Хакасии. Российский регион передает республике более полутора тонн медицинских препаратов и средств индивидуальной защиты (СИЗ), необходимых для успешной борьбы с коронавирусной и другими респираторными инфекциями.

Как сообщают официальные источники, партия гумпомощи сформирована по обращению минтруда и соцразвития Киргизии и передана представителям МИД КР. Поддержку республике оказали хакасские бизнесмены. Немногим ранее они перечисляли деньги на поддержку волонтерских инициатив в республике, теперь же решили помочь необходимыми лекарствами и СИЗ. Стоимость партии, переданной киргизской стороне, оценивается более чем в 1,7 миллиона рублей.

Российская сторона оказывала поддержку Киргизии с начала пандемии. Причем помощь направлялась не только по линии правительства и отдельных ведомств или согласно договоренностям между руководителями обеих стран, но и из регионов РФ. Немногим ранее, к примеру, большой груз гуманитарной помощи поступил из Чечни. Медикаменты и средства защиты в Киргизию неоднократно отправляли российские общественные организации и частные структуры. А в конце июля на Тянь-Шань прибыли группы медиков со специальным оборудованием, которые помогли местным коллегам стабилизировать ситуацию.

Комментарий

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ:

- Естественно, Россия не могла остаться в стороне, когда за помощью в борьбе с распространением коронавирусной инфекции к нам обратилась Киргизская Республика, наш стратегический партнер и союзник. В связи с осложнением эпидемиологической ситуации правительство нашей страны приняло решение оказать населению КР срочную гуманитарную помощь. В республику направляли медикаменты, средства индивидуальной защиты, специальное оборудование. Прибыли группы медицинских работников. Это позволило существенно стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Как результат, кривая заболеваемости пошла на спад: в конце июля было более тысячи случаев в день, в августе - чуть более двухсот.