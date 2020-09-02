Новости

Александрова обыграла трехкратную чемпионку US Open Клейстерс 08:25
Медведев без проблем вышел во второй раунд US Open 08:02
Делом убитого в Бугульме бизнесмена Деданина займутся столичные следователи 07:28
В Камбодже умер главный палач Пол Пота 07:20
В Забайкалье трех врачей осудили за мошенничество 07:20
Мишустин направил 34,3 млрд рублей на пособия детям 06:55
Гидрометцентр: Maysak принесет сильные дожди в ряд регионов страны 05:55
Пентагон объявил об успешном испытании гиперзвуковых крылатых ракет 05:46
Бразильянка установила рекорд по длительности заражения COVID-19 05:24
NYT: Байден собрал за месяц рекордную сумму пожертвований 05:05
Забайкальский авиатор попал в Книгу рекордов России 04:54
Цукерберг выделил 300 млн долларов на проведение безопасных выборов в США 04:40
ФБР проверит информацию о пролетевшем рядом с лайнерами мужчине 04:33
В Японии почти 120 авиарейсов отменено из-за тайфуна 04:10
Жириновский привился от коронавируса 03:45
США признали превосходство Китая в трех военных областях 03:01
Мишустин направил 24 млрд рублей на выплаты медикам и соцработникам 02:48
В Великобритании школьникам запретили шутить о коронавирусе 02:34
Трамп опроверг сообщения СМИ о перенесенных им микроинсультах 02:05
Власти Греции объявили об открытии границы для россиян с 7 сентября 01:38
Звезда танцевальной музыки 90-х Эрик Мурилло скончался в 49 лет 01:08
В Вашингтоне уберут или переименуют не прошедшие проверку на расизм объекты 00:55
В Ленобласти шестнадцатилетнюю мать заподозрили в убийстве дочери 00:45
Трамп расходовал на свою избирательную кампанию уже свыше 64 млн долларов 00:37
В США опрос показал снижение популярности Байдена 00:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Школьники и студенты в регионах могут ездить в электричках со скидкой
Школьники и студенты в регионах могут ездить в электричках со скидкой
Полиция будет проверять подготовку водителей
Полиция будет проверять подготовку водителей
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
02.09.2020 05:23
Рубрика: В мире

Помогает Хакасия

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 196(8250)
Партия гуманитарной помощи направлена в Киргизию из Хакасии. Российский регион передает республике более полутора тонн медицинских препаратов и средств индивидуальной защиты (СИЗ), необходимых для успешной борьбы с коронавирусной и другими респираторными инфекциями.

Как сообщают официальные источники, партия гумпомощи сформирована по обращению минтруда и соцразвития Киргизии и передана представителям МИД КР. Поддержку республике оказали хакасские бизнесмены. Немногим ранее они перечисляли деньги на поддержку волонтерских инициатив в республике, теперь же решили помочь необходимыми лекарствами и СИЗ. Стоимость партии, переданной киргизской стороне, оценивается более чем в 1,7 миллиона рублей.

Фото: Пресс-служба правительства КР
Эксперты обсудили значение помощи России Киргизии в борьбе с COVID-19

Российская сторона оказывала поддержку Киргизии с начала пандемии. Причем помощь направлялась не только по линии правительства и отдельных ведомств или согласно договоренностям между руководителями обеих стран, но и из регионов РФ. Немногим ранее, к примеру, большой груз гуманитарной помощи поступил из Чечни. Медикаменты и средства защиты в Киргизию неоднократно отправляли российские общественные организации и частные структуры. А в конце июля на Тянь-Шань прибыли группы медиков со специальным оборудованием, которые помогли местным коллегам стабилизировать ситуацию.

Комментарий

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ:

- Естественно, Россия не могла остаться в стороне, когда за помощью в борьбе с распространением коронавирусной инфекции к нам обратилась Киргизская Республика, наш стратегический партнер и союзник. В связи с осложнением эпидемиологической ситуации правительство нашей страны приняло решение оказать населению КР срочную гуманитарную помощь. В республику направляли медикаменты, средства индивидуальной защиты, специальное оборудование. Прибыли группы медицинских работников. Это позволило существенно стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Как результат, кривая заболеваемости пошла на спад: в конце июля было более тысячи случаев в день, в августе - чуть более двухсот.

В мире экс-СССР Киргизия

Главное сегодня

Власти Греции объявили об открытии границы для россиян с 7 сентября
Меркель: "Северный поток-2" будет достроен несмотря на угрозы США
В столицах регионов России стартует досрочное голосование
Путин принял участие в открытом уроке "Помнить - значит знать". Полный текст
Названа причина смерти актера Бориса Клюева
Масштабные акции протеста охватили столицы и крупные города по всему миру
Кто из кандидатов имеет наибольшие шансы стать новым премьером Японии