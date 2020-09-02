Патрушев: Зарплата российских аграриев выросла на 11 процентов

За первое полугодие 2020 года средняя зарплата в сельском хозяйстве составила 29 тыс. рублей, увеличившись на 11% с начала года, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе итоговой коллегии минсельхоза 2 сентября.

"Несмотря на текущую ситуацию, тенденцию роста зарплаты в отрасли удалось сохранить", - уточнил министр.

По его информации, с мая средняя зарплата в сельском хозяйстве уже превышает 30 тыс. рублей. В ведомстве рассчитывают, что такой рост сохранится и в дальнейшем.

По словам Дмитрия Патрушева, Минсельхоз в свою очередь готовит ряд мер для того, чтобы улучшить условия жизни в сельской местности. По его мнению, создание комфортных условий позволит сократить отток граждан из села.

"Мы постоянно работаем над ростом производственных показателей. Но они не важнее комфортных условий тружеников села. И это еще один наш стратегический приоритет. Его значимость усиливает тенденция 20-го года, когда в связи с переходом на удаленный формат работы люди начали активно перебираться за город", - пояснил он.

Ключевая из мер - госпрограмма комплексного развития сельских территорий, которая заработала с этого года. В 2020 году на нее выделено почти 36 млрд рублей. Они пойдут на строительство и модернизацию жилья, инфраструктуры и соцобъектов. Минсельхоз рассчитывает, что эффект от программы будет виден уже к концу года: запланированные проекты затронут 4,9 млн сельских жителей (13% от всего сельского населения).

Визитной карточкой программы стала льготная сельская ипотека под 3% годовых. По словам Дмитрия Патрушева, ею уже воспользовались почти 17 тыс. человек в 80-ти регионах страны. Объем выданных кредитов превысил 33 млрд рублей. При этом заявок в банки поступило на сумму 257 млрд рублей от 118 тыс. человек.

"Понимая, что за пять лет все проблемы села, накопленные за десятилетия, решить невозможно и учитывая положительный отклик со стороны граждан, мы уже готовим предложения о продлении реализации госпрограммы до 2030 года", - сообщил Патрушев.