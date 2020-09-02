Задумано и исполнено здорово. Молодая семейная пара покидает главное здание Службы внешней разведки. Они вдвоем и никого рядом. Но они и не одиноки: за ними, пусть и вдали, за спиной, вся разведка, готовая придти на помощь. А им, уже сделавшим первые шаги, сейчас предстоит преодолеть важный рубеж. Еще миг, и они войдут в огромную арку, начнется вхождение в профессию. Но уже не здесь, где все знакомо, а там, вдали от Родины им выпала честь выполнить задание, которое поможет обеспечить безопасность страны. Так, как это делали их предшественники.

И на стороне арки, обращенной к новичкам, отлиты в бронзе эпизоды из славной истории отечественной разведки и ее герои - Геворк Вартанян, Алексей Ботян, Алексей Козлов, Александр Феклисов, Владимир Барковский, Рудольф Абель…

А на обратной стороне пилонов - изображения далеких и близких столиц мира. Новички выходят, как говорят в разведке, "в поле", начинается жизнь разведчика, полная тревог, риска и, будем надеяться, успеха.

В своей речи директор СВР Сергей Евгеньевич Нарышкин поздравил всех сотрудников разведки - и молодых, и ветеранов - с открытием композиции. Это они отдают все силы "служению Родине на острие невидимого фронта". Заметил: "Для сложной и опасной работы нужен свой источник силы". Таким и станет эта композиция, к которой до и после выполнения своей сложнейшей работы будут приходить разведчики.

Ее автор - народный художник России Андрей Николаевич Ковальчук, лауреат премии СВР, который уже создал немало скульптурных образов героев разведки. Но именно эта композиция, открывшаяся в год 100-летия создания отечественной внешней разведки , наиболее монументальна. Она созвучна девизу Службы внешней разведки - "Отечество. Доблесть. Честь".