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02.09.2020 21:54
Рубрика: Общество

Перевести соцуслуги в деньги федеральные льготники могут до 1 октября

Текст: Елена Манукиян

До 1 октября федеральные льготники должны выбрать форму получения набора социальных услуг, сообщили в Пенсионном фонде. Их можно получать в денежном эквиваленте. Сумма ежемесячной выплаты с февраля этого года составляет 1155,06 рубля. В нее входит 889,66 рубля, которые выделяются на лекарства, медицинские изделия и продукты лечебного питания, 137,63 рубля - в счет частичной оплаты путевки на санаторно-курортное лечение, а также 127,77 рубля за проезд на городском транспорте.

Фото: Photoxpress
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В Пенсионном фонде пояснили, что перевести соцуслуги в денежный эквивалент можно полностью или частично. Для этого необходимо до 1 октября подать заявление в Пенсионный фонд России. Сделать это можно через личный кабинет на сайте ведомства или обратившись в многофункциональный центр. Набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока человек не изменит свое решение.

По умолчанию услуги предоставляются в натуральной форме всем льготникам, кроме граждан, подвергшихся воздействию радиации: они изначально получают их в денежном эквиваленте.

Общество Соцсфера Соцзащита Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд

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