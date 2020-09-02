Указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 года № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Временно по 06 сентября 2020 года отменить на территории Пермского края, а при невозможности - перенести проведение запланированных мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных (досуговых), спортивных, научных, публичных, общественных) на более поздний срок, за исключением мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего указа.

2. Разрешить проведение следующих мероприятий при условии использования средств индивидуальной защиты (маски, перчатки), соблюдения дистанции до других физических лиц не менее 1,5 метра (далее - социальное дистанцирование), а также осуществлении термометрии участников мероприятий при условии соблюдения санитарных требований и выполнения противоэпидемических мероприятий, установленных Роспотребнадзором, Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю:

2.1. мероприятий, проводимых на открытых пространствах, организуемых (согласованных) исполнительными органами государственной власти и государственными органами Пермского края с предварительным уведомлением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. При организации таких мероприятий предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться на территории проведения мероприятия, исчисляется исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, но не более 400 человек одновременно;

2.2. мероприятий, проводимых в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях в них, организуемых (согласованных) исполнительными органами государственной власти и государственными органами Пермского края с предварительным уведомлением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. При организации таких мероприятий предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в каждом помещении, исчисляется исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м, но не более 200 человек одновременно;

2.3. официальных спортивных, физкультурных мероприятий с количеством зрителей не более 20 процентов от общей вместимости спортивного объекта с предварительным уведомлением Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю не менее чем за 10 дней до дня проведения соответствующего мероприятия;

2.4. мероприятий, проводимых в случаях, предусмотренных законодательством о выборах и референдумах;

2.5. мероприятий по организованному активному и экологическому туризму;

2.6. пикетирований, проводимых одним участником без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции;

2.7. иных деловых, культурных, досуговых, спортивных, научных, общественных мероприятий с численностью участников не более 10 человек;

2.8. иных мероприятий, проводимых на основании решения оперативного штаба по координации мероприятий по предупреждению распространения на территории Пермского края коронавирусной инфекции по предложениям исполнительных органов государственной власти, государственных органов Пермского края.

3. Вопросы проведения (согласования, организации) мероприятий, указанных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего указа, решаются соответствующими исполнительными органами государственной власти и государственными органами Пермского края самостоятельно.

4. Приостановить по 06 сентября 2020 года деятельность следующих организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее - организации), за исключением их деятельности, направленной на обеспечение сохранности принадлежащего им имущества, в том числе его охраны и обеспечения работоспособности инженерных сетей зданий, строений и сооружений, деятельности по осуществлению денежных расчетов с контрагентами и работниками, а также деятельности, осуществляемой дистанционно:

4.1. ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;

4.2. организаций общественного питания в части деятельности в зоне фуд-кортов торговых центров и торгово-развлекательных комплексов, за исключением услуг по предоставлению еды на вынос;

4.3. организаций, осуществляющих образовательную деятельность, за исключением:

деятельности по проведению мероприятий, указанных в пунктах 2.1, 2.2, 2.4 и 2.7 настоящего указа;

деятельности в сфере дополнительного профессионального образования при условии наполняемости групп не более 5 человек с использованием средств индивидуальной защиты;

деятельности дежурных групп для детей работников организаций, чья деятельность не приостановлена, а также для детей из многодетных семей и семей, состоящих на профилактических учетах органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

4.4. концертных организаций (филармоний, домов культуры), театров (за исключением их деятельности, направленной на организацию репетиционного процесса, продажи билетов), кинотеатров.

5. Установить для организаций, чья деятельность не приостановлена в соответствии с настоящим указом, следующие ограничения:

5.1. предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли, определяется исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м. В организациях торговли запрещается работа аттракционов, игровых автоматов и оказание развлекательных услуг (детских игровых комнат, детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений);

5.2. Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет деятельность в части выездного обслуживания заявителей, дистанционного оказания услуг, а также оказания услуг по предварительной записи в структурных подразделениях учреждения по режиму приема заявителей, перечню структурных подразделений, определяемых учреждением. Перечень санитарно-эпидемиологических мероприятий, реализуемых в ходе предоставления услуг, определяется учреждением по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю;

5.3. в автономной некоммерческой организации "Агентство новых технологий" в части организации прогулок в социокультурном пространстве "Завод Шпагина", муниципальном автономном учреждении культуры "Пермский зоопарк", в музеях и выставочных залах осуществляются индивидуальные посещения и обслуживание групп до 10 человек при использовании средств индивидуальной защиты (масок, перчаток);

5.4. организации общественного питания осуществляют деятельность при условии размещения столов на расстоянии не менее 1,5 метра и выполнения рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

В организациях общественного питания не допускается проведение массовых мероприятий (свадьбы, юбилеи, банкеты), а также открытие детских и игровых зон, мест скопления людей (развлекательных, танцевальных зон);

5.5. парки культуры и отдыха осуществляют деятельность в части катания на аттракционах на открытом воздухе с обеспечением рассадки на посадочные места с учетом соблюдения социального дистанцирования и требований безопасности аттракциона с применением средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). Аттракционы, где невозможно соблюдение социальной дистанции, а также имеющие закрытые кабинки, должны быть закрыты для доступа посетителей;

5.6. деятельность театров, концертных организаций (филармоний, домов культуры), кинотеатров осуществляется при условии организации социального дистанцирования зрителей и использования всеми зрителями, находящимися в зрительном зале, средств индивидуальной защиты (масок), а также при выполнении методических рекомендаций, утвержденных Роспотребнадзором. При этом количество зрителей каждого мероприятия (сеанса, спектакля, концерта и др.) должно быть не более 50 процентов от общей вместимости зрительного зала.

6. Обязать иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в целях осуществления трудовой деятельности, а также прохождения обучения в образовательных организациях, находящихся на территории Пермского края, выполнять требования по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

7. Обязать физических лиц, находящихся на территории Пермского края:

7.1. соблюдать социальное дистанцирование в общественных местах и транспорте общего пользования, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

7.2. использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) в случае посещения зданий, строений, сооружений (помещений в них), нахождения в транспорте общего пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного и автомобильного транспорта (железнодорожные вокзалы, автовокзалы, станции, пассажирские платформы, пешеходные настилы, мосты и тоннели), в легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, а также в других общественных местах, где невозможно соблюдение социального дистанцирования.

8. Рекомендовать физическим лицам, находящимся на территории Пермского края, воздержаться от посещения мест скопления людей, в том числе религиозных объектов.

9. Рекомендовать физическим лицам, имеющим заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему указу, не покидать места проживания (пребывания) и перейти на режим самоизоляции, который должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

10. Обязать граждан в возрасте старше 65 лет не покидать места проживания (пребывания) и перейти на режим самоизоляции, который должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Указанная обязанность устанавливается на периоды:

с 15 июня 2020 г. по 28 июня 2020 г.;

с 29 июня 2020 г. по 12 июля 2020 г.;

с 13 июля 2020 г. по 26 июля 2020 г.;

с 27 июля 2020 г. по 9 августа 2020 г.;

с 10 августа 2020 г. по 23 августа 2020 г.;

с 24 августа 2020 г. по 06 сентября 2020 г.

11. Ограничения, установленные пунктом 10 настоящего указа, не распространяются на случаи:

11.1. обращения за медицинской помощью, а также при следовании к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;

11.2. переезда личным автотранспортом с места самоизоляции в иное место самоизоляции;

11.3. выезда на дачи, садовые участки для временной самоизоляции и возвращения с дач, садовых участков в места самоизоляции;

11.4. одиночных прогулок либо прогулок совместно проживающих лиц в общественных местах, включая доступные для посещения парки, сады, скверы;

11.5. занятия спортом одиночно либо с совместно проживающими лицами в общественных местах, включая доступные для посещения парки, сады, скверы.

12. Обязать руководителей организаций, чья деятельность не приостановлена в соответствии с настоящим указом:

12.1. при поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

12.2. не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа физических лиц, указанных в пункте 6 настоящего указа;

12.3. организовать и обеспечить использование дезинфицирующих средств, зарегистрированных в установленном порядке, при проведении текущей уборки помещений и условия для дезинфекции рук в местах общего пользования;

12.4. соблюдать санитарные требования, выполнять противоэпидемические мероприятия, установленные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, постановлениями Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю, а также предписания, выданные должностными лицами Роспотребнадзора, методические рекомендации Роспотребнадзора по организации работы по профилактике COVID-19;

12.5. при нахождении на рабочем месте обеспечить использование сотрудниками средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

12.6. при выполнении работ (оказании услуг) и реализации товаров физическим лицам организовать (обеспечить) использование указанными лицами средств индивидуальной защиты (масок) и социальное дистанцирование при нахождении в торговом объекте или ином месте выполнения работ (оказания услуг). В случае отсутствия у указанных лиц средств индивидуальной защиты (масок) отказывать в допуске на торговые объекты и иные места выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора "О правовых аспектах отказа потребителям в допуске на торговые объекты без средств индивидуальной защиты (масок) в случае введения режима их обязательного использования";

12.7. при оказании государственных и муниципальных услуг обеспечить соблюдение социального дистанцирования в местах оказания услуг. В случае отсутствия у физических лиц средств индивидуальной защиты (масок) отказывать в допуске в места оказания услуг в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора "О правовых аспектах отказа потребителям в допуске на торговые объекты без средств индивидуальной защиты (масок) в случае введения режима их обязательного использования";

12.8. организовать (обеспечить) нахождение в торговых центрах только физических лиц, использующих средства индивидуальной защиты (маски). В случае отсутствия у указанных лиц средств индивидуальной защиты (масок) отказывать им в допуске в торговый центр.

13. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров на территории Пермского края, обеспечить организацию санитарной обработки каждой единицы подвижного состава общественного транспорта, такси, каршеринга на конечной остановке маршрута, а также по окончании смены (в депо) в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

При осуществлении межрегиональных перевозок лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта, обеспечить использование пассажирами средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и социальное дистанцирование пассажиров, а также контроль температуры тела пассажиров в пунктах отправления (прибытия).

14. Руководителям организаций, осуществляющих деятельность по водоснабжению и водоотведению на территории Пермского края, обеспечить усиленный режим дезинфекции сточных вод системы водоотведения (канализации).

15. Рекомендовать руководителям организаций, чья деятельность не приостановлена в соответствии с настоящим указом:

15.1. обеспечить дистанционный формат исполнения трудовых обязанностей для работников, имеющих заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему указу, а также работников, обеспечивающих уход за гражданами, имеющими заболевания, указанные в приложении 1 к настоящему указу;

15.2. предусмотреть меры материальной поддержки для работников в соответствии с локальными нормативными правовыми актами.

16. Министерству здравоохранения Пермского края совместно с Министерством социального развития Пермского края при необходимости обеспечить доставку физическим лицам, соблюдающим режим самоизоляции в соответствии с пунктами 6, 10 настоящего указа, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.

17. Министерству социального развития Пермского края:

17.1. обеспечить оказание возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с учетом запросов, гражданам, указанным в пункте 10 настоящего указа;

17.2. обеспечить организацию доставки гражданам, указанным в пункте 10 настоящего указа, продуктов питания и вынос мусора;

17.3. обеспечить продление срока оказания мер социальной поддержки (денежных выплат, компенсаций, пособий, субсидий) гражданам без предоставления подтверждающих документов на их получение до особого распоряжения.

18. В случае необходимости по решению представителя нанимателя (руководителя организации) в отношении государственных гражданских служащих Пермского края, работников государственных предприятий и учреждений Пермского края:

18.1. временно ограничить командировки, если они не вызваны крайней необходимостью;

18.2. временно ограничить личный прием граждан, рекомендовать гражданам обращаться в письменной форме, разместить данную информацию на стендах, официальных сайтах ведомств.

19. Рекомендовать главам муниципальных образований Пермского края:

19.1. принять меры для муниципальных служащих муниципальных образований Пермского края и работников предприятий и учреждений муниципальных образований Пермского края, аналогичные установленным в пункте 18 настоящего указа;

19.2. совместно с органами внутренних дел по Пермскому краю создать мобильные группы по осуществлению контроля за нахождением несовершеннолетних без сопровождения родителей и (или) законных представителей в местах массового пребывания, а также в местах, которые могут причинить вред их здоровью;

19.3. обеспечить контроль соблюдения организациями и физическими лицами требований настоящего указа с последующим представлением информации в органы, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях;

19.4. принять меры по информированию населения о мерах профилактики и по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Не допускать распространения недостоверной информации в соответствии с действующим законодательством;

19.5. организовать патрулирование общественных мест членами казачьих обществ и народных дружин, сотрудниками частных охранных организаций для профилактики и предотвращения нарушений ограничений, установленных настоящим указом.

20. Администрации города Перми обеспечить дополнительную уборку улично-дорожной сети, в том числе в рамках заключенных контрактов.

21. Государственным и муниципальным учреждениям Пермского края по государственным и муниципальным контрактам, заключенным в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", обеспечивать досрочное, но не ранее выставленных поставщиками счетов авансирование оплаты коммунальных ресурсов за период двух месяцев, следующих за текущим месяцем.

22. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), повлекшее введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", является в сложившихся условиях чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами непреодолимой силы.

23. Установить, что официальная информация о принимаемых мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае размещается на сайте губернатора Пермского края и Правительства Пермского края https://www.permkrai.ru/, а также на страницах социальных сетей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" исполнительных органов государственной власти Пермского края.

24. Установить, что исполнительные органы государственной власти Пермского края, а также органы местного самоуправления Пермского края осуществляют мониторинг исполнения настоящего указа организациями, чья деятельность не приостановлена в соответствии с настоящим указом, на предмет соответствия деятельности таких организаций требованиям настоящего указа. При выявлении фактов нарушения настоящего указа должностные лица исполнительных органов государственной власти Пермского края, уполномоченные на составление протоколов об административных правонарушениях, решают вопрос о составлении протокола об административном правонарушении.

25. Установить, что организации, деятельность которых была приостановлена указом губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" и возобновляющие свою деятельность после вступления в силу настоящего указа, направляют уведомление о возобновлении своей деятельности по форме согласно приложению 2 к настоящему указу по адресу электронной почты Министерства промышленности и торговли Пермского края (info@minpromtorg.permkrai.ru) и Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (urpn@59.rospotebnadzorni) в виде электронного образа документа в формате pdf.

26. Признать утратившими силу:

указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 31 марта 2020 г. № 26 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 04 апреля 2020 г. № 30 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 06 апреля 2020 г. № 31 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 13 апреля 2020 г. № 33 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 17 апреля 2020 г. № 40 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 24 апреля 2020 г. № 50 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 27 апреля 2020 г. № 51 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 30 апреля 2020 г. № 56 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 06 мая 2020 г. № 59 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVED-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 08 мая 2020 г. № 60 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 18 мая 2020 г. № 62 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 20 мая 2020 г. № 67 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 27 мая 2020 г. № 69 "О внесении изменения в пункт 2.31 указа губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 05 июня 2020 г. № 74 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 15 июня 2020 г. № 79 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 16 июня 2020 г. № 82 "О признании утратившим силу пункта 1.7 указа губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 19 июня 2020 г. № 87 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 22 июня 2020 г. № 88 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 26 июня 2020 г. № 90 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 30 июня 2020 г. № 91 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 02 июля 2020 г. № 92 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 08 июля 2020 г. № 98 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 13 июля 2020 г. № 101 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 15 июля 2020 г. № 103 "О внесении изменения в пункт 2.48 указа губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 20 июля 2020 г. № 107 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 24 июля 2020 г. № 109 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 05 августа 2020 г. №115 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае";

указ губернатора Пермского края от 12 августа 2020 г. № 117 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае".

27. Контроль за исполнением указа оставляю за собой.

28. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Действие пункта 10 настоящего указа распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

Пункты 4.3, 4.4 настоящего указа действуют по 31 августа 2020 года.

Пункт 5.6 настоящего указа вступает в силу с 01 сентября 2020 года.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин





Приложение 1 к указу губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121

Перечень заболеваний, при которых рекомендуется соблюдать режим самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

2.2. астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45;

2.3. бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы* - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа**:

6.1. злокачественные новообразования любой локализации*, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00 - С80, С97;

6.2. острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы*, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96, D46.

*При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

** Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).





Приложение 2 к указу губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121

ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Смотрите приложение к настоящему указу.







