Почти половина россиян считают, что Вторая мировая война началась в 1941-м

Несмотря на бесконечные часы истории в школе, которых у нас больше, чем во многих других странах, и широко освещаемое СМИ 75-летие окончания Второй мировой войны, россияне путаются в датах этого трагического события 20 века. Так, 48 процентов опрошенных ВЦИОМ заявили, что эта война началась в 1941 году, еще шесть назвали другую неправильную цифру.

Исторически грамотными оказалась только треть (33 процента) респондентов: они указали в ответе первое сентября 1939 года.

Интересны ответы на вопрос об основных причинах Второй мировой. 18 процентов потомков победителей считают, что это стремление Германии завоевать весь мир, расширить территорию и достичь мирового господства. 8 процентов убеждены, что война началась из-за борьбы за ресурсы, землю и сферу влияния. Столько же уверены, что виновато состояние глобальной политики. Семь процентов вспомнили о планах Гитлера поработить Советский Союз. И только три процента сограждан пока не решили, кто виноват.

С кем в союзе мы воевали? Большинство отвечает верно: 58 процентов назвали Соединенные штаты Америки. Чуть меньше (52 процента) вспомнили Великобританию, 26 - Францию. А 5 процентов так хорошо знают историю, что не забыли Польшу и Китай.

И наконец, кто был противником СССР? Назвали практически всех: 77 процентов россиян указали на Германию, 36 - на Японию, 33 - на Италию. В перечне также Румыния, Венгрия и Финляндия. Вопрос к учителям истории - 11 процентов наших сограждан, которые к этому списку причислили и Польшу!

СССР, по мнению 86 процентов опрошенных, внес основной вклад в победу во Второй мировой войне. Далее по значимости идут США (32 процента) и Великобритания (29 процента).