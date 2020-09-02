Посольство РФ в ФРГ: Берлин не предоставил фактуры по ситуации с Навальным

Посольство России в Германии прокомментировало последние новости вокруг ситуации с блогером Навальным. В российском диппредставительстве заявили, что посол РФ был приглашен на беседу в МИД ФРГ и был проинформирован о содержании заявления федерального правительства Германии.

"При этом никакой субстантивной фактуры послу не передавалось", - отмечается в комментарии посольства, размещенном в Facebook.

В посольстве также отметили, что ожидают от Берлина максимально оперативного ответа "на направленный 27 августа 2020 года Генеральной прокуратурой РФ запрос в Федеральное ведомство юстиции ФРГ об оказании правовой помощи в рамках проводимой российскими правоохранительными органами проверки по факту госпитализации А.Навального".

Российские дипломаты также призвали партнеров избегать политизации данного инцидента и опираться исключительно на достоверные факты. В посольстве выразили надежду на то, что немецкая сторона их все-таки представит в кратчайшие сроки. "Рассчитываем на полноценное сотрудничество и обмен информацией с использованием имеющихся двусторонних правовых механизмов", - заключили в посольстве России.