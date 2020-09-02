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02.09.2020 18:31
Рубрика: Экономика

На село возложили надежды

Правительство поможет аграриям с новыми рекордами
Текст: Татьяна Карабут
В прошлом году российские аграрии вырастили второй в истории урожай зерновых и в этом покажут результаты точно не хуже. Даже на пике пандемии в России никаких перебоев с продовольствием не было, подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин на итоговой коллегии минсельхоза.
Фото: Александр Рюмин / ТАСС Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

"Вы знаете наши приоритеты, один из ключевых - рост экспорта продукции АПК. За прошлый год он достиг 25,5 млрд долларов, и доходы от экспорта все выше и в текущем году. Рассчитываем, что закончим год так же удачно, предпосылки для этого есть", - сказал Михаил Мишустин.

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По его мнению, рост возможен не только за счет крупных агрохолдингов, но и малого бизнеса. Фермеры и индивидуальные предприниматели в прошлом году увеличили объемы производства сельхозпродукции более чем на треть.

Кроме того, серьезные успехи показывает аграрная наука, отметил Михаил Мишустин. За прошлый год аграрные вузы страны получили 18 новых сортов и гибридов сельхозкультур, 43 новые технологии производства сельхозпродукции, 10 программных продуктов. Необходимо и дальше привлекать к перспективным разработкам молодежь. Но молодые специалисты поедут работать на село, только если убедятся, что жить там можно не хуже, чем в городе, отметил глава кабмина. "Важно продолжить работы по развитию сельских территорий: строить дороги и дома, открывать школы и детсады, ремонтировать клубы и проводить интернет. Делать все, чтобы людям на селе жилось комфортно", - заявил он.

Во многом успехи АПК объясняются особым вниманием государства. В 2020 году объем господдержки отрасли составит 337 млрд рублей, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко.

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Она также подчеркнула взаимосвязь между результатами АПК и уровнем инфраструктуры для жизни и работы на селе. Она напомнила, что с этого года работает программа комплексного развития сельских территорий, которая позволит улучшить ситуацию с жильем, образованием и здравоохранением на селе, приблизить уровень жизни сельского населения к городскому. В этом году на программу выделено 36 млрд рублей, в следующем году предусмотрено 34 млрд рублей.

Вице-премьер рассказала о подготовке госпрограммы по вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель. "Предстоит провести масштабную инвентаризацию земель, выявить конкретные земельные участки, наиболее подходящие для сельского хозяйства. Наша задача - дать аграриям не менее 12 млн га новых земель", - заявила Абрамченко.

Экономика АПК Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Правительство Минсельхоз

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