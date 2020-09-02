Власть
02.09.2020 12:25
Текст: Алексей Чуриков

Путин и Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем сообщил, что стороны ведут работу над подготовкой встречи президентов двух стран.
Фото: Михаил Метцель/ТАСС Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Михаил Метцель/ТАСС

Как уточнил российский министр, встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в Москве в ближайшее время.

"Объявлено, что в ближайшие пару недель состоится и встреча президентов двух стран в российской столице", - приводит слова Сергея Лаврова ТАСС.

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