Путин и Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем сообщил, что стороны ведут работу над подготовкой встречи президентов двух стран.

Михаил Метцель/ТАСС

Как уточнил российский министр, встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в Москве в ближайшее время. "Объявлено, что в ближайшие пару недель состоится и встреча президентов двух стран в российской столице", - приводит слова Сергея Лаврова ТАСС. Лавров назвал реформу Конституции Беларуси оптимальной для диалога

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