Путин поручил доработать законопроект о поиске по геолокации

Президент указал правительству совместно с Госдумой и Общественной палатой до ноября доработать законопроект, предусматривающий определение местоположения абонента для оперативного поиска пропавших без вести.

Также кабмину поручено обеспечить регулирование вопросов формирования и ведения единой федеральной базы для предоставления информации уполномоченным органам и добровольческим организациям, занимающимся поиском пропавших без вести. Речь идет о сведениях о находящихся в медицинских организациях детях, пациентах без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией.

Еще одно поручение - к 30 ноября разработать меры по повышению точности геолокации абонентов для оперативных поисково-спасательных работ на природе.