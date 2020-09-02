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02.09.2020 20:23
Рубрика: Власть

Путин поручил доработать законопроект о поиске по геолокации

Текст: Кира Латухина

Президент указал правительству совместно с Госдумой и Общественной палатой до ноября доработать законопроект, предусматривающий определение местоположения абонента для оперативного поиска пропавших без вести.

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Также кабмину поручено обеспечить регулирование вопросов формирования и ведения единой федеральной базы для предоставления информации уполномоченным органам и добровольческим организациям, занимающимся поиском пропавших без вести. Речь идет о сведениях о находящихся в медицинских организациях детях, пациентах без сознания, страдающих потерей памяти, деменцией.

Еще одно поручение - к 30 ноября разработать меры по повышению точности геолокации абонентов для оперативных поисково-спасательных работ на природе.

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